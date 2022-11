États-Unis et Europe

Le Vendredi fou assombri par l’inflation persistante

(New York) Journée de promotions massives en magasins et sur l’internet, le Vendredi fou a démarré vendredi aux États-Unis sous le regard de commerçants qui espèrent que les consommateurs seront au rendez-vous, malgré une inflation persistante et des inquiétudes sur les perspectives économiques.