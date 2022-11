L’Institut du véhicule innovant a inauguré son nouveau centre de recherche vendredi à Saint-Jérôme en présence du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon (au milieu), et du ministre de l’Environnement, Benoit Charette (à gauche).

(Saint-Jérôme) L’électrification des transports ne se limite pas à l’achat de véhicules. Le volet de la recherche et de l’innovation est essentiel pour effectuer de nouvelles avancées. À Saint-Jérôme, un carrefour où l’on imagine les véhicules de demain vient d’inaugurer ses nouvelles installations à la fine pointe de la technologie. Le temps d’une journée, le cégep de Saint-Jérôme et l’Institut du véhicule innovant (IVI) ont ouvert leurs portes.

Des essais privés

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Comment identifier les forces et les faiblesses de la batterie d’une voiture électrique sans qu’elle se déplace ? Avec les salles de prototypage des tests dynamomètre du complexe. L’endroit offre la possibilité d’effectuer des essais dans un environnement contrôlé grâce à un simulateur routier. L’outil permet de mesurer le rendement, la performance et la résistance du véhicule et de sa batterie avec une charge placée dans le coffre arrière. On peut répéter l’exercice avec des vitesses différentes. Le centre compte également une autre salle (sur l’écran) qui peut accueillir des véhicules lourds comme des autobus. On travaillera éventuellement sur l’avion du futur.

Tester les limites

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Le site abrite un laboratoire spécialement dédié aux batteries. Une chambre climatique fermée (à droite sur la photo) permet, par exemple, de recueillir une multitude de données sur le comportement d’une batterie soumise aux rigueurs de l’hiver québécois. La pièce permet de faire passer le mercure jusqu’à des températures avoisinant - 70 degrés Celsius. Ce laboratoire permet aussi de brancher une batterie à de l’équipement qui peut caractériser ses paramètres (capacité de recharge, intensité).

Accélérer les avancées

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

L’IVI offre ses services à plusieurs clients pour les épauler dans la recherche et le développement. L’un des nombreux outils permet de numériser un objet réel pour le reproduire en trois dimensions et sous tous ses angles afin d’y effectuer de l’analyse. C’est également dans cette salle que l’on peut effectuer des essais d’intelligence artificielle dans le créneau des véhicules autonomes.

Sous un même toit

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Le bâtiment a été érigé sur un terrain cédé par la Ville de Saint-Jérôme. D’une superficie de 2712 mètres carrés (environ 30 000 pieds carrés), le complexe regroupe, à un seul endroit, des activités qui étaient autrefois dispersées. « C’est ce que l’IVI avait besoin pour atteindre son objectif de devenir un centre de référence », a souligné le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, en conférence de presse – à laquelle participaient plusieurs élus et représentants de l’écosystème du transport électrique. Le projet a bénéficié d’une aide de 12,7 millions octroyée par le gouvernement québécois.