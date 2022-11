Rechercher à tout prix les aubaines est une priorité pour les consommateurs, qui veulent s’y prendre à l’avance cette année pour magasiner leurs cadeaux de Noël contrairement aux années pré-COVID-19, où une forte majorité de Québécois le faisaient à la dernière minute.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point

Pourquoi s’y prendre à l’avance ? Alors que courir les boutiques les 23 et 24 décembre dans l’ambiance et l’effervescence de Noël était une tradition pour certains ? Parce que de nombreux consommateurs ont été échaudés au cours des deux dernières années par les problèmes continus dans la chaîne d’approvisionnement. Une majorité de Canadiens, soit 75 %, craignent que les articles qu’ils désirent ne soient pas disponibles ou en rupture de stock, révèle une étude de Sharethrough, dont le siège social est situé à Montréal. La société de technologie en publicité numérique a sondé 1000 consommateurs au sujet de leur comportement en matière de magasinage pendant le temps des Fêtes.

Dans son infolettre de vendredi, le Mouvement Desjardins rappelle quelques astuces en prévision des dépenses des Fêtes, soit d’établir son budget d’avance en prévoyant les cadeaux sous le sapin, ceux d’hôte ou d’hôtesse, la nourriture, les boissons et le supplément d’essence pour les déplacements en auto. Sans oublier de guetter les soldes le plus tôt possible.

Dans son dernier rapport, Mastercard craint que les consommateurs ne respectent pas leurs résolutions. Comme ils sont contraints depuis deux ans au magasinage virtuel, l’entreprise s’attend plutôt à une impulsion majeure pour les achats en magasin avec une augmentation des ventes de 24 % le 23 décembre et de 17,5 % la veille de Noël.

Quand magasinent les consommateurs ?

Seulement 10 % des Canadiens sondés attendent le mois de décembre pour commencer leurs emplettes, 49 % s’y attaquent lors du Vendredi fou et du Cyberlundi de novembre tandis que 41 % commencent en octobre. « Beaucoup de gens ont tendance à réfléchir au magasinage des Fêtes dès le mois d’octobre, observe Benoit Skinazi, directeur marketing chez Sharethrough. C’est très tôt quand on y pense, car c’est tout de suite après le retour à l’école, une grosse période de consommation. »

Priorité prix

La priorité pour les acheteurs en cette période des Fêtes sera le prix pour 61 % des Canadiens. En fait, 88 % suivent les prix, fréquemment ou occasionnellement, des produits qu’ils veulent acheter et les hommes sont encore plus assidus que les femmes.

« Avec 25 % plus d’hommes, ça vaudrait même le coup de creuser davantage pour savoir si les hommes suivent plus les prix des cadeaux seulement dans un contexte de magasinage des Fêtes, sur des achats spécifiques, ou bien en règle générale et même à l’épicerie, soutient au téléphone Benoit Skinazi. En règle générale, ce qu’on observe, c’est que les femmes sont plus portées sur l’organisation dans le comportement des Fêtes tandis que les hommes s’occupent plus des achats. »

Où se trouvent les idées cadeaux ?

La grande majorité des Canadiens se tournent vers leurs amis et leur famille pour obtenir des recommandations lors de la recherche d’idées cadeaux. Cependant, lorsqu’on leur a demandé de classer les sites, les blogues et les médias sociaux, ce sont les sites des médias traditionnels qui sont arrivés en tête de liste devant Facebook et Instagram.

« On a souvent tendance à dire que ce sont les médias sociaux qui l’emportent tout le temps, peu importe le type de contenu. Or on voit bien que ce n’est pas forcément le cas. La crédibilité des blogues et des sites internet avec du contenu de qualité est plus importante », affirme Benoit Skinazi.

TikTok arrive très loin dans la liste, mais le service s’est classé numéro 1 pour les 16-24 ans.