Prix des aliments

Le budget de l’épicerie au régime

Monique Bessette connaît bien l’impact de la hausse des prix de l’alimentaire. Depuis la pandémie, cette bénévole de l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est arpente les rayons des supermarchés pour aider les 167 prestataires du programme d’aide à l’épicerie mis en place par l’organisme. « Tout est plus cher et nos bénéficiaires le voient sur leur facture », raconte la bénévole sur le chemin du supermarché.