Statistique Canada rapporte jeudi que le nombre de prestataires d’assurance-emploi atteint 455 000 au pays en septembre, en baisse de 5,6 % comparativement au moins précédent et de 65 % depuis un an. Le nombre de prestataires d’assurance-emploi est revenu à son niveau d’avant la pandémie, en février 2020.

Le Québec comptait en septembre 109 730 chômeurs qui touchent des prestations d’assurance-emploi, un nombre en baisse de 61,2 % depuis un an.

Hélène Baril La Presse

Statistique Canada rapporte jeudi que le nombre de prestataires d’assurance-emploi atteint 455 000 au pays en septembre, en baisse de 5,6 % comparativement au moins précédent et de 65 % depuis un an. Le nombre de prestataires d’assurance-emploi est revenu à son niveau d’avant la pandémie, en février 2020.

Le taux officiel de chômage était de 5,2 % en septembre, mais en comptant les personnes qui veulent un emploi, mais qui n’en ont pas cherché ce mois-là, le taux de chômage s’établit à 7,1 %, selon les estimations de Statistique Canada.

Le nombre de prestataires d’assurance emploi est en baisse dans toutes les provinces. Au Québec, le nombre de prestataires d’assurance-emploi a baissé de 4,6 % entre les mois d’août et septembre. Dans la région métropolitaine de Montréal, il y avait 40 540 prestataires d’assurance-emploi en septembre, soit une diminution de 4,5 % en un mois et de 68,5 % depuis un an.

Les prestataires d’assurance-emploi sont moins nombreux dans tous les groupes d’âge et tant chez les hommes que chez les femmes, mais la plus grande baisse s’observe chez les femmes et chez jeunes de 15 à 24 ans.

D’août à septembre, le nombre de prestataires d’assurance-emploi a baissé dans tous les secteurs d’activités, à l’exception de la fabrication. La plus forte baisse est survenue dans la vente et les services, où l’activité revient à la normale avec l, assouplissement des mesures sanitaires.