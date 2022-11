Innovation

Merinov : le Québec en rattrapage

Les entreprises de pêche et de l’aquaculture du Québec exportent plus de 80 % de leurs produits à l’étranger. La concurrence est toutefois féroce et la province accuse un retard technologique par rapport à ce qui se passe ailleurs au Canada et dans le monde. Pour rester dans la course, le secteur doit amorcer rapidement un virage innovation, et c’est justement le mandat de Merinov.