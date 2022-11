Entreprises attrayantes

Ce qui se cache derrière la marque employeur

Avec la pénurie de main-d’œuvre, les entreprises, petites et grandes, peinent à recruter de nouveaux employés et à garder les meilleurs talents. D’où l’importance de valoriser sa marque employeur. Mais qu’est-ce que la marque employeur, concrètement ? Éléments de réponse avec Caroline Boyce, formatrice et chargée de cours à HEC Montréal.