Ottawa ignore combien de ses fonctionnaires pratiquent le télétravail et n’a aucune idée du taux d’occupation de ses millions de mètres carrés de bureaux, plus de deux ans et demi après le début de la pandémie.

Maxime Bergeron Équipe d’enquête, La Presse

« Ils ont perdu le contrôle, complètement », tonne le sénateur conservateur Claude Carignan, qui a envoyé deux demandes formelles de renseignements au gouvernement fédéral au cours des derniers mois.

Les réponses reçues, laconiques, l’ont laissé pantois. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) « ne consigne pas la proportion ni le nombre de fonctionnaires fédéraux en télétravail » et « ne collige pas systématiquement de données relatives aux taux d’occupation », peut-on lire dans les documents qui lui ont été remis par le gouvernement.

« Je suis tombé en bas de ma chaise, lance Claude Carignan. Quel employeur ne sait pas combien de ses employés font du télétravail ? Et comment veux-tu exercer ton rôle d’employeur et t’assurer d’avoir une prestation effective quand tu n’as aucune idée de combien de tes employés sont en télétravail, alors que leur fonction principale est de procurer des services directs aux citoyens, comme aux bureaux des passeports ? »

Selon le sénateur, cette absence de données est d’autant plus inquiétante qu’Ottawa a multiplié les embauches depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement fédéral comptait 319 600 fonctionnaires à la fin de l’année 2021, presque 40 000 de plus qu’en 2019, selon les plus récentes données disponibles.

Claude Carignan a aussi réagi à l’article publié lundi par La Presse, qui révélait que ni Québec ni Ottawa n’ont réalisé d’étude ou d’analyse sur la productivité de leurs fonctionnaires en télétravail depuis le début de la pandémie. « C’est inquiétant », a-t-il laissé tomber.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui supervise l’ensemble des ministères du gouvernement fédéral, confirme ne pas avoir compilé de données globales sur le nombre de fonctionnaires en télétravail. « Cela se fait au niveau des ministères », a indiqué par courriel le porte-parole Martin Potvin.

Des ministères plus diligents que d’autres

La Presse a envoyé des demandes à la plupart des ministères fédéraux pour obtenir ces données en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Certains nous ont répondu, comme Pêches et Océans Canada, indiquant que 7476 de ses 15 666 employés ont une entente de travail hybride, et que 682 travaillent à distance à temps plein.

Il a toutefois été impossible d’avoir une vue d’ensemble, puisque plusieurs ministères n’ont pas répondu ou ont envoyé des réponses partielles à nos questions.

Par ailleurs, Ottawa n’a pas décrété de politique uniforme concernant le retour de ses employés au bureau.

« Chaque ministère et organisme élabore sa propre feuille de route », a indiqué le porte-parole du SCT.

Les données sur le nombre de mètres carrés de bureaux occupés – ou pas – sont elles aussi recueillies « au niveau des ministères », indique Martin Potvin. « Ce que nous pouvons vous dire, c’est que tous les ministères ont augmenté le taux d’occupation de leurs lieux de travail respectifs depuis le printemps et que de plus en plus de fonctionnaires de l’administration publique centrale se rendent maintenant régulièrement à leurs bureaux. »

Une réponse trop courte aux yeux de Nicolas Gagnon, directeur de la Fédération canadienne des contribuables pour le Québec. Il juge « outrageant » que le gouvernement fédéral ignore le nombre de ses fonctionnaires en télétravail et la quantité de ses locaux laissés vacants. Il réclame « un ménage » dans les effectifs gouvernementaux, alors que les déficits publics se creusent et qu’une récession pointe à l’horizon.