Universités

Un monde qui a changé avec la pandémie

C’est unanime, les étudiants sont de retour en force cet automne sur les campus et on sent vraiment une frénésie postpandémique quand on parle à différents représentants d’université contactés pour ce dossier. Les gens sont heureux de se retrouver ensemble en classe, mais il n’en demeure pas moins que le monde universitaire a été changé à tout jamais par son passage forcé en ligne.