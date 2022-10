Loblaw, qui gère les enseignes Maxi et Provigo, a décidé de geler les prix de la totalité de ses 1500 produits de marque Sans nom jusqu’au 31 janvier 2023, à la grandeur du pays.

Les consommateurs, inquiets de voir que leur facture d’épicerie ne cesse de gonfler, pourraient avoir un peu de répit. Loblaw, qui gère les enseignes Maxi et Provigo, a décidé de geler les prix de la totalité de ses 1500 produits de marque Sans nom jusqu’au 31 janvier 2023, à la grandeur du pays. Une première pour l’entreprise qui compte 200 épiceries au Québec.

Nathaëlle Morissette La Presse

Les consommateurs québécois qui fréquentent les 180 magasins Pharmaprix de la province bénéficieront également de ce gel de prix puisque les produits vendus dans le traditionnel emballage jaune y sont également offerts. L’offre y est cependant plus réduite. Le gel entre en vigueur ce lundi. « Gel de prix pour pallier à l’inflation », c’est ce que pourront lire les clients sur des pancartes qui seront installées un peu partout en magasin au cours des prochains jours. Sur fond jaune, l’affiche montre également l’image d’un cadenas pris dans la glace.

« Dans le but d’aider les consommateurs à échapper à la spirale inflationniste, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler », a écrit le président de Loblaw, Galen G. Weston, dans une lettre envoyée lundi aux membres de PC Optimum, le programme de fidélité de l’enseigne. « De façon générale, le prix des produits Sans nom est déjà de 25 % inférieur à celui des marques comparables, ce qui, combiné à notre gel des prix, pourrait faire une réelle différence non seulement sur votre facture d’épicerie, mais aussi pour votre tranquillité d’esprit. »

« Le prix du panier d’épicerie moyen a augmenté d’environ 10 % en 2021… voire même de près de 15 % par rapport à il y a deux ans, lit-on également. Pour certains articles, comme le beurre, les pommes, les soupes et les croustilles, la hausse est encore plus importante. »

Peu d’emprise sur les prix

Selon un sondage Angus Reid mené en août, 78 % des Canadiens estimaient alors que les supermarchés prenaient prétexte de l’inflation pour augmenter leurs prix. Or, M. Weston a profité de ce message envoyé aux clients pour souligner le fait qu’il a peu d’emprise sur la flambée des prix. « Ce qui est le plus frustrant, c’est que cette situation est en grande partie hors de notre contrôle », affirme-t-il. Le grand patron de Loblaw n’hésite pas à renvoyer la balle aux fournisseurs en expliquant que ces derniers demandent des prix plus élevés aux supermarchés.

Et, bien que nous ayons contesté (et que nous continuerons à le faire) toute augmentation injuste des prix, la vérité est que la plupart sont raisonnables, les fournisseurs faisant face à des hausses de coûts inégalées depuis des décennies, comme c’est le cas pour l’essence que vous mettez dans votre voiture ou le montant de votre loyer ou de votre hypothèque. Galen G. Weston, président de Loblaw

Les amateurs de croustilles se rappelleront qu’en février, Frito-Lay Canada (Doritos, Ruffles, Miss Vickie’s) avait cessé de livrer ses grignotines dans les magasins de Loblaw puisque l’enseigne avait refusé de consentir à des hausses de prix. La situation s’est par la suite rétablie, et les sacs des différentes marques appartenant à Frito-Lay ont retrouvé leur place dans les allées.

Impossible pour le moment de savoir si les consommateurs friands de la marque Sans nom devront à nouveau faire face à des hausses au-delà du 31 janvier. « Dans le domaine du détail, un horizon de trois mois, c’est énorme », rappelle Johanne Héroux, directrice principale, affaires corporatives et communication, de Loblaw. « On verra par la suite, en temps et lieu. »

Sachant qu’elle avait l’intention de geler ses prix, l’enseigne a-t-elle profité des dernières semaines pour procéder à des hausses ? Ceux qui soupçonnent Loblaw d’avoir agi ainsi sont dans « l’erreur », répond Mme Héroux. « Depuis le début de la pandémie, nous avons accru nos efforts pour permettre aux consommateurs d’économiser. Cette initiative s’inscrit dans la même veine. »