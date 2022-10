(Calgary) Les plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada ont indiqué vendredi qu’ils dépenseraient 16,5 milliards d’ici 2030 pour la première étape d’un vaste projet d’installation de captage et de stockage du carbone près de Cold Lake, en Alberta.

La Presse Canadienne

L’Alliance nouvelles voies, un consortium des six plus grandes sociétés de sables bitumineux du pays, affirme que les travaux préliminaires sur le projet proposé sont bien avancés.

Le groupe n’a pas encore pris de décision pour aller de l’avant avec le projet, qui capterait les émissions de gaz carbonique de plus de 20 installations de sables bitumineux dans le nord de l’Alberta et les stockerait en toute sécurité sous terre, ce qui permettrait de réduire les émissions d’environ 10 millions de tonnes par année.

Mais il affirme avoir déjà terminé les travaux de préingénierie et consulté les communautés autochtones se trouvant le long du tracé de la canalisation proposée de 400 km qui transportera le CO 2 capturé vers le centre de stockage.

L’Alliance nouvelles voies indique également qu’elle est en pourparlers avec les gouvernements fédéral et provincial et commencera la construction « aussitôt la mise en place des conditions financières et réglementaires nécessaires ».

Les sociétés de sables bitumineux ont réalisé des bénéfices records en 2022 en raison des prix du pétrole, qui ont atteint des sommets. Des critiques estiment que les entreprises devraient utiliser cette manne pour avancer plus rapidement sur les projets de décarbonation.