LM Wind Power veut embaucher et loger 200 travailleurs à Gaspé pour fabriquer les plus grandes pales d’éolienne au monde. Son maire Daniel Côté nous explique où loge la municipalité.

Marc Tison La Presse

Ce sont les plus grandes pales d’éolienne au monde : 107 mètres de longueur, autant qu’un terrain de football américain.

C’est pour les fabriquer dans son usine de Gaspé que LM Wind Power a annoncé en juillet 2021 un investissement de près de 170 millions de dollars pour l’agrandissement de ses installations et l’embauche de 200 nouveaux travailleurs.

Ils n’y sont pas encore : il faut construire des logements. Beaucoup de logements.

En mars 2022, le Portrait de la situation de l’habitation dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, réalisé par RCGT, a prévu l’arrivée de 890 nouveaux travailleurs à Gaspé d’ici 2026. En réponse, la MRC a adopté en juillet dernier un plan d’action qui vise à construire 551 logements d’ici 2026, dont environ 500 seraient destinés à Gaspé.

La pénurie de main-d’œuvre dans la construction fait obstacle ? Un problème à la fois. Il faut d’abord s’attaquer à la pénurie de promoteurs.

« C’est difficile dans une région comme la nôtre de recruter des promoteurs en logements », constate le maire de Gaspé, Daniel Côté.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le maire de Gaspé, Daniel Côté

Pour différentes raisons. D’une part, on n’est pas encore perçus comme étant un marché très attractif par les grands groupes immobiliers. D’autre part, les coûts de construction sont globalement 30 % plus élevés ici que dans les grands centres urbains. Daniel Côté, maire de Gaspé

« Et le loyer ne suit pas parce que le prix du loyer est plus faible ici que dans les grands centres. Pour quelqu’un qui investit ici, ça va être pas mal plus long à rentabiliser son investissement que s’il investit dans les couronnes montréalaises, par exemple. »

Ce qui mine les fondations du financement.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau avait visité l’usine de Gaspé de LM Wind Power en juillet 2021, alors qu’on avait annoncé l’embauche de 200 nouveaux travailleurs. Le défi est maintenant de les loger.

« Les banquiers sont toujours très frileux d’investir dans des dossiers d’investissements locatifs dans une région comme la nôtre, poursuit-il. Ils demandent aux propriétaires de faire une évaluation indépendante de la valeur de leur édifice après construction. Et souvent, l’évaluation va venir montrer que l’édifice aura moins de valeur que les coûts de construction. »

Des « incitatifs »

Pour attirer les promoteurs en dépit des écueils, la Ville de Gaspé offre ce que son maire appelle « des incitatifs ».

« On a obtenu une loi privée qui s’appelle la Loi sur la ville de Gaspé, qui permet à la Ville d’offrir des crédits de taxes à des promoteurs immobiliers privés, ce qu’une ville ne peut pas offrir normalement », décrit-il.

L’une des clés, c’est de montrer qu’on est un milieu attractif, un milieu qui est vivant. Ce qui fait qu’on investit beaucoup aussi dans le loisir, la culture, dans la qualité de vie. Je pense qu’il est toujours plus intéressant pour un promoteur d’aller mettre ses billes dans un endroit qui est en développement, qui bouge, qui est vivant. Daniel Côté, maire de Gaspé

Encore faut-il le faire savoir au promoteur en question.

« On prend toutes les tribunes possibles, assure Daniel Côté. On se paye de la pub, on parle à tous les journalistes, on participe à toutes sortes de tribunes et de forums. Partout où on parle d’habitation, de logement, on est là et on fait parler de nous. Ça ouvre les yeux à des gens qui n’auraient peut-être jamais pensé à nous. »

Où les trouver ?

D’où proviennent ces promoteurs allumés ? Les premiers immeubles, comptant quelques logements chacun, ont été construits par des entrepreneurs locaux. Mais le premier projet d’envergure, un ensemble de 144 logements, a été promu par des investisseurs qui ne sont pas de la région.

« Mais ce sont des gens de pas très loin de Gaspé, précise le maire. Le coordonnateur de tout ça est au Nouveau-Brunswick. Il développe des parcs immobiliers dans le secteur de Moncton. En fait, sa mère est à Gaspé, admet-il en riant. Il a entendu parler de nous de cette manière-là, et il a décidé de venir investir ici. »

Un autre projet d’ampleur similaire est en cours de négociation, cette fois avec un promoteur de la région de Montréal.

« Mais lui aussi avait une certaine attache historique avec nous. Il est en train de faire des analyses de marché. Et nous, on est en train de faire des évaluations de terrains qu’on pourrait lui céder. Il a lu des articles et il s’est dit : ‟Pourquoi je n’irais pas investir là ? Ça m’a l’air intéressant. » Et chaque fois qu’on se parle, il trouve ça intéressant ! », lance-t-il avec un autre rire sonore.

« C’est un peu comme ça qu’on marque des points ! »

Le poids sur les infrastructures

On peut déjà prévoir que la construction de 400 à 500 logements supplémentaires en quatre ans pourrait pousser à leur limite les réseaux actuels de distribution d’eau et d’égouts.

« Il y a des secteurs où les conduites sont sur le point d’être saturées et il y a d’autres secteurs où il y a encore de la place au développement, constate Daniel Côté. À l’heure actuelle, avec les projets qu’on a dans nos cartons, l’usine d’épuration des eaux est capable de fournir et les puits d’eau potable peuvent suffire à la demande. Par contre, si le développement se poursuit à vitesse grand V comme c’est le cas, on sait que ce qui va nous attendre éventuellement, ça va être une mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux et peut-être des forages de puits d’eau potable. On a des ingénieurs qui sont en train d’analyser différents scénarios pour la suite des choses, mais les analyses sont loin d’être terminées. »

Des sous-sols et des chambres d’hôtel

Entre-temps, les projets de LM Wind Power progressent.

La construction de la route de 6,3 km qui va relier l’usine au port de Gaspé pour le transport des titanesques pales a été lancée en juillet dernier.

Le 16 septembre dernier, le ministre fédéral François-Philippe Champagne a annoncé que son gouvernement venait de conclure une entente avec l’usine pour la création d’un centre de recherche et développement.

Encore plus de nouveaux emplois ? L’entreprise, par la voix de son porte-parole américain chez GE, a fait savoir qu’il était encore trop tôt pour commenter les suites de cette annonce.

LM Wind Power fait ce qu’elle peut pour loger les travailleurs qu’elle a déjà recrutés à l’étranger.

L’usine a été elle aussi imaginative. Ils ont réussi à trouver du logement, pas pour tous les 200 travailleurs, mais à l’heure où on se parle, pour plusieurs dizaines d’employés. Daniel Côté, maire de Gaspé

« Parfois, ça peut être des sous-sols de maison qui servaient de logement à l’époque où il y avait 2000 étudiants au cégep. Ils ont également loué des chambres d’hôtel avec des locations à long terme. »

Mais ce n’est pas avec des sous-sols ou des chambres d’hôtel qu’on attire des familles.

« Ils ne pourront pas avoir leurs 200 nouveaux travailleurs aussi rapidement qu’ils l’auraient souhaité parce qu’on n’est pas capables collectivement de fournir tous les logements, reconnaît le maire. Si tout le monde prend les bouchées doubles, on n’aura peut-être pas 200 nouveaux emplois en 2022, mais d’ici la fin de 2023, on devrait les avoir comblés. »