« La chaîne d’approvisionnement des transports du Canada est une pierre angulaire de notre économie qui a une incidence directe et indirecte sur notre prospérité et notre qualité de vie », affirme le groupe de travail dans son rapport de 56 pages.

(Ottawa ) La chaîne d’approvisionnement des transports au pays a été tellement malmenée depuis deux ans par la pandémie de COVID-19, des désastres naturels causés par les changements climatiques et la guerre en Ukraine qu’elle approche de son point de rupture.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Un important coup de barre s’impose de la part de tous les acteurs – le gouvernement fédéral, les provinces et les entreprises du secteur privé – pour éviter que la réputation du Canada comme partenaire commercial fiable soit encore plus ternie auprès des investisseurs, des clients et des pays comme les États-Unis.

C’est le constat brutal que fait le groupe de travail national sur la chaîne d’approvisionnement qui a remis son rapport final au ministre des Transports Omar Alghabra jeudi. Ce groupe de travail, qui a été mis sur pied par le ministre en janvier, propose un train de mesures qui doivent être mises en œuvre rapidement pour que la chaîne d’approvisionnement « puisse résister aux chocs et s’adapter aux fluctuations de la demande et de la dynamique du commerce international ».

Pour les membres de ce groupe de travail, coprésidé par Jean Gattuso, l’ancien PDG des Industries Lassonde, et Louise Yako, ancien PDG de la BC Trucking Association, il en va de la prospérité du pays. D’autant plus que les perturbations surviennent au moment où les ressources naturelles du Canada, notamment les minéraux critiques, sont en forte demande à l’échelle mondiale.

« La chaîne d’approvisionnement des transports du Canada est une pierre angulaire de notre économie qui a une incidence directe et indirecte sur notre prospérité et notre qualité de vie », affirme le groupe de travail dans son rapport de 56 pages intitulé simplement : « Action. Collaboration. Transformation ».

« Le niveau de vie du Canada est directement lié à notre succès en matière de commerce international et, par conséquent, au rendement de notre système de transport ».

Les secteurs public et privé devront d’ailleurs effectuer des investissements colossaux dans les actifs de transport maritime, routier, ferroviaire et aérien d’ici 2070. Selon une étude menée par la firme Deloitte pour le groupe du travail, les investissements requis au cours des 50 prochaines années devront friser les 4400 milliards de dollars, soit l’équivalent de 88 milliards de dollars par année.

Dans l’immédiat, des mesures peuvent être mises en œuvre pour fortifier la chaîne. Entre autres choses, Ottawa doit prendre les moyens pour réduire la congestion des conteneurs dans les ports, quitte à subventionner le coût leur transport à l’intérieur des terres – comme le fait d’ailleurs le département de l’Agriculture des États-Unis – jusqu’à ce que la congestion soit terminée et que les terminaux de conteneurs puissent reprendre leurs activités normales.

La congestion actuelle, qui pourrait entraîner des fermetures, s’explique par le volume très élevé de conteneurs d’importation dans les ports canadiens qui n’ont pas l’espace d’entreposage suffisant. Le groupe de travail recommande aussi d’étendre la distance d’interconnexion de 30 km à l’échelle du pays afin de donner aux expéditeurs plus d’options ferroviaires.

La pénurie de main-d’œuvre frappe aussi durement ce secteur de l’économie. La solution repose en bonne partie sur l’immigration. Ottawa devrait ainsi accélérer le traitement des demandes de statut de réfugié et d’immigration des personnes ayant de l’expérience dans les entreprises liées à la chaîne d’approvisionnement.

« Le secteur des transports souffre d’une grave pénurie de main-d’œuvre, surtout dans les secteurs ferroviaire et routier », soutient-on dans le rapport. Un nombre record de 25 560 postes de conducteurs de camion étaient vacants entre janvier à mars 2022, selon le Trucking HR Canada.

Le groupe de rapport recommande aussi de numériser la chaîne d’approvisionnement de sorte qu’un client puisse savoir à tout moment où se trouve la marchandise. Le Canada accuse un retard dans l’utilisation de la technologie pour améliorer le transport des marchandises. « Il est urgent de mettre l’accent sur la numérisation pour être concurrentiel à l’échelle internationale et devenir un chef de file mondial ».

De son côté, le gouvernement fédéral devrait créer et financer adéquatement un Bureau de la chaîne d’approvisionnement qui veillerait à surveiller les progrès réalisés dans la mise en œuvre des changements nécessaires.

On recommande aussi de terminer le plus rapidement possible l’élargissement à quatre voies de la route 185 reliant les provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick. Le projet est en cours, mais sa réalisation permettra de créer un lien entre deux parties de la route qui sont ouvertes aux longs véhicules combinés. À l’heure actuelle, les conducteurs de ces trains routiers doivent désengager une remorque, transporter l’autre sur une distance de six kilomètres, retourner à la remorque restante et la replacer pour terminer leur voyage.

Les provinces devraient aussi harmoniser les règles entourant le transport et le camionnage.

Dans une entrevue accordée à La Presse, le ministre des Transports Omar Alghabra a affirmé que ce dossier est la priorité absolue des prochains mois. Il indiqué qu’il déposera notamment cet automne un projet de loi pour moderniser la gouvernance des ports au pays et mettra l’accent sur la numérisation de la chaîne d’approvisionnement à brève échéance.