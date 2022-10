La débâcle de Celsius Network a coûté des centaines de millions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), mais les hauts dirigeants de l’entreprise ne sont pas partis les mains vides. Avant de geler les dépôts des 1,7 million de clients de la cryptobanque, en juin dernier, ils ont retiré l’équivalent d’au moins 24 millions US en quelques semaines.

Julien Arsenault La Presse

Ces retraits ont été effectués discrètement entre les mois d’avril et juin — pendant que la santé financière de la compagnie se détériorait à cause du plongeon du cours des cryptomonnaies — par Alex Mashinsky, qui a récemment quitté ses fonctions de chef de la direction, le cofondateur Daniel Leon, qui vient de partir, ainsi que le responsable de la technologie Nuke Goldstein. À lui seul, M. Mashinky a récupéré environ 13 millions US.

Les détails se trouvent dans un volumineux document déposé jeudi auprès d’un tribunal new-yorkais. Celsius Network est sous la protection de la loi américaine des faillites depuis le 13 juillet dernier.

« On constate que les retraits s’accélèrent en avril avec de plus gros montants, souligne Saidatou Dicko, professeur au département des sciences comptables de l’ESG UQAM, après avoir consulté le document. Cela ressemble beaucoup à des délits d’initiés. Ils (les hauts dirigeants) devaient savoir que ça risquait de dérailler et on dirait qu’ils se sont préparés. »

Jeudi, Celsius Network n’avait pas répondu aux questions de La Presse.

Encore des questions

Le contenu du rapport accentue la controverse qui tourne autour de Celsius Network depuis plusieurs mois. La cryptobanque avait pris ses clients par surprise en gelant tous leurs avoirs en juin dernier. Pourtant, moins de 24 heures avant l’annonce de la décision, M. Mashinsky prétendait qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter d’un tel scénario.

CAPTURE D’ÉCRAN TWITTER Pendant qu’il retirait des cryptoactifs en mai dernier, Alex Mashinsky donnait l’impression que tout allait comme sur des roulettes chez Celsius Network.

De plus, le modèle d’affaires de la compagnie a été décrit, par une agence gouvernementale américaine comme quelque chose qui s’apparente à une arnaque à la Ponzi. Une enquête de La Presse a également démontré que le parcours de M. Mashinsky était nébuleux et que les prétentions de l’entrepreneur étaient parsemées d’inexactitudes.

Celsius Network mettait en commun des dépôts de cryptomonnaies. Elle offrait des prêts et intérêts, qui pouvaient parfois atteindre 17 %, aux déposants. La dégringolade du cours des cryptomonnaies depuis le début de l’année l’a plongée dans une crise des liquidités, ce qui a pavé la voie au dépôt du bilan. Cette débâcle a contraint la CDPQ à radier son investissement de 200 millions effectué à l’automne 2021 dans la société.

Une « duperie »

Les calculs effectués par La Presse comprennent les retraits effectués par les dirigeants de l’époque ainsi que par des entités liées à ces derniers. Le bitcoin, l’ether et le jeton CEL — le jeton de Celsius Network — font partie des cryptoactifs récupérés par MM. Mashinsky, Leon et Goldstein. Plus de la moitié des 24 millions US ont été retirés pendant le mois de mai.

M. Mashinsky a notamment effectué pour l’équivalent de 5 millions US en retraits le 27 mai dernier. Très actif sur les réseaux sociaux à l’époque, ce dernier passait sous silence les problèmes de la cryptobanque en relayant, sur Twitter, des projets qui devaient être déployés par l’entreprise au cours de l’année.

« Ils ont été dans la duperie, dit Mme Dicko. Ils ont affiché une attitude très positive tout en sachant probablement que quelque chose n’allait pas. Pourtant, ils étaient les mieux placés pour savoir ce qui se passait vraiment. »

La CDPQ n’a pas voulu commenter, jeudi, les opérations réalisées par MM. Mashinsky, Leon et Goldstein. Après avoir admis son erreur par rapport à Celsius Network en août dernier, le bas de laine des Québécois n’a pas effectué d’autres sorties publiques. Son processus de vérification au préalable fait toujours l’objet de questions sans réponse.

En compagnie des autres actionnaires de Celsius Network, la Caisse souhaite être représentée au sein du comité qui participe à la procédure de faillite. L’objectif vise à potentiellement récupérer de l’argent advenant la liquidation de certains actifs de la cryptobanque.