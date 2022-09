L’initiative soutiendra l’objectif d’Ottawa d’accélérer l’adoption de véhicules à zéro émission et l’ajout de 50 000 nouvelles bornes de recharge et stations de ravitaillement en hydrogène au Canada.

(Toronto) La Banque de l’infrastructure du Canada a lancé mercredi son initiative de 500 millions pour stimuler l’infrastructure de recharge et de ravitaillement en hydrogène des véhicules à zéro émission.

La Presse Canadienne

Annoncée pour la première fois au printemps dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada et dans le budget fédéral, l’initiative soutiendra l’objectif d’Ottawa d’accélérer l’adoption de véhicules à zéro émission et l’ajout de 50 000 nouvelles bornes de recharge et stations de ravitaillement en hydrogène au Canada.

La banque affirme qu’elle fournira au secteur privé un financement structuré pour partager le risque d’utilisation des bornes et stations en alignant le remboursement du financement sur les niveaux d’utilisation.

Si l’utilisation n’atteint pas certains niveaux convenus, les remboursements requis seront proportionnellement inférieurs, et si les niveaux d’utilisation dépassent les attentes, le rendement de la banque augmentera proportionnellement.

La banque affirme que la structure de financement vise à répondre à l’incertitude entourant les taux d’adoption de véhicules à zéro émission auxquels sont confrontés les développeurs et les investisseurs.

L’un des principaux obstacles à l’adoption des véhicules à zéro émission au Canada est le manque d’infrastructures publiques de recharge et de ravitaillement. En août 2022, on comptait au pays environ 22 000 bornes de recharge publiques et six stations de ravitaillement en hydrogène installées.