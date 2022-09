Électrification des transports

Le Québec pourrait-il manquer d’électricité ?

Le Québec et d’autres provinces canadiennes se dirigent, si rien ne change, vers un manque d’électricité, alors que de nouveaux besoins sont créés avec la transition énergétique. C’est du moins la conclusion du livre blanc Une perspective stratégique pour le secteur de l’électricité dans le centre et l’est du Canada, publié à la fin août par l’Institut de l’énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Discussion avec Normand Mousseau, directeur scientifique de l’Institut et coauteur du livre blanc, et Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal.