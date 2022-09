(San Francisco) Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a été condamnée mercredi à payer 174,5 millions de dollars US de dommages et intérêts à Voxer, une application qui accuse le géant des technologies d’avoir violé ses brevets.

Agence France-Presse

Un jury texan a déterminé que Meta a copié des brevets de la messagerie façon « walkie-talkie » dans ses fonctionnalités de diffusion en direct, sur Facebook Live et Instagram Live.

Le procès s’était ouvert à Austin la semaine dernière.

Meta a l’intention de faire appel, a indiqué un porte-parole à l’AFP. « Nous pensons que les preuves exposées lors du procès montrent que Meta n’a pas enfreint les brevets de Voxer », a-t-il déclaré.

Voxer avait lancé des poursuites en 2020, assurant que le groupe californien s’était servi de sa technologie brevetée après l’échec d’une tentative de collaboration entre les deux entreprises en 2012.

L’appli mobile permet « la transmission de communications audio et vidéo avec l’immédiateté du direct et la fiabilité et la facilité d’une messagerie », d’après la plainte, y compris dans de mauvaises conditions de réseau et même si le destinataire n’est pas disponible.

Voxer explique avoir été contacté par Facebook peu après le lancement de son service en 2011, qui a été un « succès immédiat ».

La start-up aurait alors fourni les détails de ses technologies au réseau social, mais « les réunions n’ont pas débouché sur un accord », détaillent ses avocats.

« Facebook a alors identifié Voxer comme un concurrent même s’il n’avait pas, à l’époque, d’outils vidéo ou audio en direct », indique la plainte.

« Facebook a révoqué l’accès de Voxer à des éléments clés de la plateforme et lancé Facebook Live en 2015 puis Instagram Live en 2016. Les deux produits comportent des technologies de Voxer et violent ses brevets », assène le plaignant.