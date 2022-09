Avec sa nouvelle plateforme d’investissement « Excelles », prévue à hauteur de 500 millions, la BDC prend « une initiative audacieuse qui démontre l’immense potentiel des entreprises dirigées par des femmes pour les investisseurs », selon Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

La Banque de développement du Canada (BDC) lance un fonds d’investissement en capital de 500 millions de dollars à l’intention des entreprises en développement qui sont dirigées par des femmes.

Martin Vallières La Presse

Baptisé « Excelles », il s’agit en fait d’une « plateforme d’investissement » en trois volets qui, selon la BDC, constitue la suite bonifiée du « Fonds pour les femmes en technologie » de 200 millions qui avait été lancé en 2017 par sa division BDC Capital.

En cinq ans, ce « Fonds pour les femmes en technologie » a effectué 38 investissements dans des entreprises dirigées par des femmes, et dont huit ont déjà effectué une sortie réussie en autonomie financière.

Selon la BDC, l’écosystème d’affaires qui s’est développé autour de ce premier fonds implique 7500 femmes d’affaires et entrepreneures de partout au Canada.

Avec sa nouvelle plateforme d’investissement « Excelles », prévue à hauteur de 500 millions, la BDC prend « une initiative audacieuse qui démontre l’immense potentiel des entreprises dirigées par des femmes pour les investisseurs », selon Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de la banque d’État fédérale spécialisée dans le soutien financier aux PME en développement.

« Cet investissement (dans Excelles) vise à faire rayonner les femmes entrepreneures en leur offrant de plus grandes opportunités et de meilleures chances de réussir sur la scène mondiale. Nous croyons que l’incroyable potentiel de ces femmes peut devenir un important levier de prospérité économique pour le pays. »

En trois volets

Annoncée mercredi à Toronto, dans le cadre de la conférence Elevate dédiée à l’entrepreneuriat technologique, la nouvelle plateforme d’investissement Excelles de la BDC est composée de trois éléments distincts.

Le premier et principal élément de la plateforme est un fonds de 300 millions pour des investissements directs dans « des entreprises technologiques canadiennes dirigées par des femmes qui se démarquent ».

Le deuxième élément d’Excelles est un « fonds-laboratoire » de 100 millions pour des investissements directs dans « des entreprises dirigées par des femmes qui présentent des modèles d’affaires et un potentiel de croissance prometteurs, mais qui ne remplissent pas nécessairement les critères traditionnels pour obtenir des investissements en capital de risque ».

Enfin, le troisième élément de la nouvelle plateforme financière de la BDC est un montant de 100 millions pour des « investissements indirects » en faveur des PME dirigées par des femmes.

Selon les intentions de la BDC, ces « investissements indirects » consistent en des placements effectués par sa division BDC Capital dans des fonds d’investissement qui sont dirigés par des femmes et qui sont axés vers les entreprises aussi dirigées par des femmes.

Dans la première version du « Fonds pour les femmes en technologie » de la BDC, lancé en 2017, le volet des investissements indirects d’un montant de 20 millions a été partagé parmi cinq fonds d’investissement spécialisés et dirigés par des femmes. Ces fonds ont ensuite pu lever auprès d’autres investisseurs un montant de 364 millions en capital supplémentaire à celui fourni par BDC Capital.

Défier les préjugés

Parmi les motifs ayant mené au lancement d’Excelles, la direction de la BDC indique avoir constaté que « les entreprises en démarrage fondées par des femmes doivent travailler plus fort pour obtenir le financement dont elles ont besoin et faire continuellement plus avec moins, comparativement aux entreprises similaires dirigées par des hommes. »

Or, souligne la BDC, une analyse de la firme « Boston Consulting Group » révèle que les entreprises en démarrage dirigées par des femmes ont des revenus par dollar investi « nettement supérieurs » à ceux des entreprises de statut comparable qui sont dirigées par des hommes.

« Nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour éliminer les préjugés dans le secteur du financement d’entreprises, mais nous pensons être sur la bonne voie », selon Michelle Scarborough, associée directrice du Fonds pour les femmes en technologie et de la plateforme d’investissement Excelles à la BDC.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons investi dans d’incroyables entreprises dirigées par des femmes au Canada, qui transforment leurs secteurs d’activité respectifs », selon Mme Scarborough.

Et pour la suite, « nous voyons déjà des occasions exceptionnelles sur le marché. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans des entreprises dirigées par des femmes. »