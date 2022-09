Les problèmes informatiques qui paralysent les ventes de billets de loterie à tirage de Loto-Québec ne sont toujours pas réglés.

Hélène Baril La Presse

La société d’État pensait pouvoir redémarrer ses ventes mercredi matin, quatre jours après la panne de son système informatique survenu dans la nuit de samedi à dimanche. « Nous constatons que c’est de moins en moins probable, a fait savoir son porte-parole Renaud Dugas en mi-journée mercredi.

Loto-Québec croit toutefois être en mesure de reprendre ses activités normales avant la fin de la journée.

Les ventes de produits les plus populaires de Loto-Québec, comme Loto Max et La grande vie, sont paralysées depuis dimanche en raison d’un problème informatique survenu peu après le déclenchement d’une grève de ses 455 employés professionnels.

En raison du conflit de travail, Loto-Québec a reporté la migration prévue de sa Lotto 6/49 sur une nouvelle plate-forme informatique, qui ne reprendra pas avant le 21 septembre. Elle ne participera pas aux prochains tirages de cette loterie pancanadienne.

Les employés qui avaient déclenché la grève sont de retour au travail, après avoir conclu avec leur employeur une entente de principe qui doit encore être soumise au vote.

« Nos équipes travaillent d’arrache-pied à effectuer le rattrapage du traitement des données », a fait savoir la société d’État.

Les produits touchés par la panne informatique génèrent normalement 2 millions de vente par jour pour Loto-Québec. Ils comptent pour 70 % des revenus totaux de loterie de la société d’État, qui ont dépassé le milliard de dollars lors de son dernier exercice financier 2021-2022.

En attendant la reprise de ses activités, Loto-Québec conseille à ses clients de conserver leurs billets et assure que les tirages seront repris et que les lots gagnants seront honorés. Elle affirme qu’il est encore trop tôt pour chiffrer les pertes de cette panne majeure pour l’entreprise et pour ses détaillants privés de produits à vendre, à l’exception de billets à gratter.