La banque Citigroup autorisée à récupérer 500 millions versés par erreur

(New York) La banque américaine Citigroup devrait bien pouvoir récupérer les plus de 500 millions de dollars US qu’elle avait versés par mégarde à des créanciers de Revlon, a décidé jeudi une cour d’appel en invalidant une précédente décision.