Le 27 juin 2019, l’ancienne fondatrice et PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, arrivait au tribunal fédéral américain Robert F. Peckham à San Jose, en Californie.

Elizabeth Holmes demande un nouveau procès à cause du revirement d’un témoin clé

(New York) La fondatrice de la start-up Theranos, qui promettait de révolutionner les tests sanguins et a été condamnée pour fraude, a demandé mardi un nouveau procès, évoquant le revirement d’un témoin clé.

Agence France-Presse

Reconnue coupable en janvier par le jury d’un tribunal fédéral de San Jose (Californie), Elizabeth Holmes doit, en l’état, voir sa peine prononcée le 26 septembre.

Elle encourt 20 ans de prison pour chacun des quatre chefs d’accusation retenus contre elle.

Dans une lettre adressée mardi au juge fédéral Edward Davila, qui a présidé au procès de 15 semaines entre début septembre et fin décembre 2021, les avocats d’Elizabeth Holmes indiquent qu’elle a reçu, début août, la visite de l’ancien directeur du laboratoire de Theranos, Adam Rosendorff.

Ce dernier n’a pas vu l’entrepreneuse de 38 ans mais s’est entretenu avec son compagnon, William Evans, qui a relaté la conversation aux avocats.

Selon lui, le chercheur a expliqué avoir voulu « répondre honnêtement aux questions » posées lors du procès mais les procureurs avaient « essayé de présenter tout le monde (les anciens de Theranos) sous un mauvais jour ».

« Il a dit que le ministère public avait présenté les choses de manière plus négative que la réalité durant son audition », a poursuivi William Evans.

Il a notamment contesté la notion selon laquelle Elizabeth Holmes avait volontairement cherché à tromper les investisseurs sur les résultats et les perspectives de Theranos.

« Tout le monde travaillait dur pour accomplir quelque chose de bien et qui ait du sens », a insisté Adam Rosendorff, selon le compagnon d’Elizabeth Holmes. Le médecin estime avoir « fait une erreur » et dit vouloir « aider » son ancienne patronne.

Pour les avocats d’Elizabeth Holmes, l’intervention d’Adam Rosendorff justifie la tenue d’un nouveau procès, notamment parce qu’il « a produit un témoignage mensonger devant le jury ».

Si le juge refusait d’ordonner un nouveau procès sur la seule base de ces nouveaux éléments, la défense demande, a minima, une nouvelle audition d’Adam Rosendorff pour préciser la teneur de ses propos.

Elizabeth Holmes est devenue l’un des symboles des dérives de la culture de la Silicon Valley.

Elle avait fondé Theranos en 2003, à l’âge de seulement 19 ans, et promettait des outils de diagnostic plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels.

Son charisme et son assurance, ainsi que le fait d’être une rare femme dans un monde essentiellement masculin, lui avaient permis d’attirer célébrités et investisseurs de premier plan au chevet d’une entreprise qui se révélera être un château de cartes, incapable de produire des résultats concluants.