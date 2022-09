En cette rentrée, les professionnels des entreprises du Québec préparent leur plan d’action pour l’année à venir. Ces deux dernières années de bouleversements ont obligé les organisations à revoir leurs priorités. Communication, marketing ou développement de compétences liées au « savoir-être », voici, selon la revue de tendances que nous avons effectuée chez Formations Infopresse, les enjeux que vous devrez surmonter dans les prochains mois, que vous soyez gestionnaire ou employé.

Arnaud Granata Président de Formation Infopresse

Communication : revenez à l’essentiel

Toutes les organisations sont ensevelies par le même enjeu : les canaux de communication s’amplifient alors que la capacité d’attention rétrécit. Résultat ? L’écart se creuse, les clientèles externes et internes se désengagent. Peu importe le département ou l’objectif, le défi actuel est de revenir à l’essentiel. Comment ? En repensant les approches pour créer des contenus utiles et pertinents. Tentez de résumer l’histoire de votre organisation en 50 mots plutôt qu’en 500 ou 5000. Vous verrez le défi que ça représente. À l’heure actuelle, la seule issue gagnante est la simplicité, la précision, la concision. Pourtant, trop d’organisations cherchent à tout prix à braquer les projecteurs sur leurs actions, plutôt que de valoriser la seule véritable vedette de toute communication engageante et performante : celles et ceux à qui elles s’adressent. Les professionnels qui sauront tirer leur épingle du jeu au cours des prochaines années auront réappris à remplacer, modifier et huiler leur mécanique de communication.

Déjouez une nouvelle concurrence et trouvez votre raison d’être

La clientèle détient un vertigineux pouvoir de décision devant les produits et les services qu’on lui offre sans répit, du réveil au sommeil. On parle de produits et de services, parlons aussi d’idées, de concepts, de pitches, de demandes de financement. Le défi ? Actionner tous les leviers d’influence imaginables pour rejoindre la tête et le cœur de ces consommateurs, d’éventuels partenaires d’affaires ou de communautés citoyennes. La création de contenus stratégiques, l’exploitation des données, les stratégies médias, les relations publiques et médias, le développement d’affaires, l’art du pitch et celui de la négociation exigent des compétences à la fois humaines et tactiques. Se connaître soi-même, c’est la clé pour mieux comprendre les autres. Mieux comprendre les autres, c’est la base pour se démarquer, transformer les comportements et surtout, créer un positionnement clair, puis tracer les contours d’un environnement de confiance, propice à une adhésion durable.

Marketing numérique : soyez dans l’action plutôt que dans la pression

Imaginons la scène suivante : au petit matin, une équipe de travailleuses et de travailleurs en construction arrive sur le chantier d’une nouvelle tour d’habitation. Chaque personne est enthousiaste, a beaucoup de volonté et affiche une solide réputation dans son champ d’expertise. À peine quelques minutes plus tard, tous constatent que seulement la moitié des outils sont disponibles. Transposé dans un environnement numérique, il est crucial de maîtriser la mise en place de plans concrets, puis de disposer des meilleurs instruments, sinon des meilleures ressources pour bâtir des stratégies porteuses et rentables. Médias sociaux, web 3.0, référencement, outils de campagnes numériques, refonte de sites web, automatisation, exploitation des données : une fois maîtrisé, le marketing numérique est le plus fabuleux des coffres à outils pour donner vie à vos aspirations.

Composez avec des budgets et ressources encore plus limités

En avez-vous assez des conférences et des vidéos « inspirantes » sans rapport avec votre réalité terrain et votre (petite) enveloppe budgétaire ? Au Québec, la majorité des organisations jonglent avec des ressources et des budgets limités. Ce constat impose de faire les choses autrement : comme identifier puis saisir les meilleures solutions, avoir la capacité de manœuvrer adéquatement, sans trop de dégâts, à travers le vertigineux champ des possibles. Cartographiez les ressources et les outils à portée de main. Identifiez les forces, les faiblesses et les opportunités d’amélioration. Procédez à une réelle introspection. Une fois vos lacunes organisationnelles identifiées, de manière micro (ex. : enrichir l’expérience utilisateur d’une page transactionnelle) et macro (ex. : perfectionner le savoir-faire de vos ressources), passez à l’action.

Trouvez un nouveau rythme

L’équilibre dans la réorganisation du travail, entre autres dû aux effets directs et collatéraux de la COVID-19, semble toujours plus complexe et précaire. Y compris en matière de créativité et d’innovation. La gestion des priorités, les départs (retraite, épuisement, l’herbe plus verte chez le voisin) affectent les processus opérationnels (s’ils existent !). Ils touchent aussi les processus d’amélioration continue et la capacité à évaluer leur pertinence et à remettre en question leur degré de performance. Comment, en tant que professionnel, atteindre la fluidité opérationnelle ? En automatisant certaines pratiques, y compris les tâches légères, mais répétitives. Aussi, la collaboration, le recours à certains outils, l’apprentissage de nouvelles compétences de gestion (opérations, changement, temps, priorités), la qualité des communications internes et la capacité à déléguer.

Développez votre carrière et vos compétences

Avoir un emploi, c’est une chose, le garder, une autre. Une fois ces acquis consolidés, comment pouvez-vous aller au-delà de cette base ? Comment faire progresser votre carrière, y compris dans l’organisation où vous évoluez ? Bonne nouvelle, le leadership, ça s’apprend. Gagner en confiance aussi. Mobiliser et progresser dans la bienveillance et la collaboration, également. L’authenticité, l’inspiration, l’influence, la conversion du statut d’employé à gestionnaire, la collaboration, l’essor de nouvelles compétences, l’accompagnement, la gestion du temps et des priorités, tout comme la capacité à manœuvrer avec finesse dans l’art de la négociation, sont autant d’apprentissages incontournables pour profiter de ces changements.