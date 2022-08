Le nombre de postes vacants au Canada continue d’établir un record de mois en mois, rapporte Statistique Canada dans son examen détaillé du marché du travail à la mi-année.

Martin Vallières La Presse

Ainsi, pour le troisième mois consécutif en juin, le nombre de postes vacants a grimpé de 3,2 % sur un an pour atteindre un nouveau sommet d’un million trente-sept mille postes à pourvoir par les employeurs au Canada. Le mois précédent, en mai, ce nombre s’élevait à un million cinq mille postes vacants.

Mesuré en proportion du total des emplois, le taux de postes vacants était de 5,9 % en juin. C’est un point de pourcentage de plus que le taux de 4,9 % mesuré un an plus tôt, en juin 2021.

Parmi les provinces les plus populeuses, le Québec se retrouve en haut de liste avec un taux de postes vacants mesuré à 6,7 % en juin. C’est beaucoup plus élevé que le taux de 5,5 % mesuré en Ontario et le taux de 5 % constaté en Alberta, mais un peu moins que le taux de 7,1 % mesuré en Colombie-Britannique.

D’ailleurs, Statistique Canada note que le nombre de postes vacants dépasse maintenant le nombre de chômeurs dans quatre provinces : le Québec, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba.

Parmi les principaux secteurs d’activités, Statistique Canada constate que le secteur de l’hébergement hôtelier et de la restauration continue en mi-année d’afficher le plus grand nombre et le plus haut pourcentage de postes vacants.

Le secteur des soins de santé et des services sociaux se classe deuxième quant au nombre de postes vacants, mais bon premier quant à l’augmentation sur un an (+40 %) du nombre de postes vacants.