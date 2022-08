Les profits de la sixième plus grosse institution bancaire au pays ont atteint 826 millions pour les mois de mai, juin et juillet, en baisse de 2 % sur un an.

La Banque Nationale a présenté mercredi matin une performance financière trimestrielle conforme aux attentes.

Richard Dufour La Presse

Ce résultat est l’équivalent de 2,35 $ par action, alors que les analystes s’attendaient à 2,34 $.

Les revenus trimestriels de la banque ont atteint 2,4 milliards de dollars, un montant aussi conforme aux prévisions des experts.

« La croissance soutenue des prêts et des dépôts a contribué à la performance », commente le PDG Laurent Ferreira par communiqué.

« Nous continuons d’évoluer dans un contexte de plus en plus complexe », ajoute-t-il.

La direction note que la détérioration des perspectives macroéconomiques entraîne une augmentation des dotations aux pertes de crédit. Il y a un an, le contexte macroéconomique plus favorable avait entraîné un renversement de provisions pour pertes de crédit sur les prêts non dépréciés.

L’analyste Mike Rizvanovic, de la firme Stifel, qualifie la performance trimestrielle de « solide » dans son ensemble et souligne qu’elle est aussi meilleure que celles dévoilées jusqu’ici par les autres grandes banques canadiennes, c’est-à-dire la Royale et la Scotia.

Nomination

La Banque Nationale a par ailleurs annoncé mercredi la nomination d’Étienne Dubuc au poste de premier vice-président à la direction et cochef des marchés financiers. Il occupera officiellement cette fonction conjointement avec l’actuelle titulaire du poste, Denis Girouard, dès le 1er novembre.

Étienne Dubuc se joindra à l’équipe de direction de la banque et relèvera du PDG, Laurent Ferreira.

Étienne Dubuc est actuellement vice-président exécutif et directeur général, chef des actions, devises et matières premières, et cochef des solutions de gestion de risques aux marchés financiers. Il travaille à la banque depuis 23 ans.