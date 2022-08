Le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay, soutient que malgré les temps incertains, la Banque Royale demeure en position de force et que son bilan est solide.

(Toronto) La Banque Royale du Canada rapporte une baisse significative de 17 % en un an de son bénéfice net du troisième trimestre, qui est passé à 3,6 milliards pour le trimestre clos le 31 juillet dernier. Le recul a été de 719 millions.

La Presse Canadienne

Entre-temps, pendant la même période, le bénéfice dilué par action a reculé de 15 % et s’est établi à 2,51 $.

Le bénéfice avant dotation et impôt s’est élevé à 4,9 milliards, en baisse de 136 millions ou de 3 % par rapport à il y a un an, ce qui, selon l’institution, reflète principalement la diminution des revenus du secteur Marchés des Capitaux. Le bénéfice net de ce secteur s’est comprimé de 58 % en un an, ayant passé de 650 millions à 479 millions, principalement à cause de l’incidence des réductions des souscriptions de prêts de 385 millions avant impôt essentiellement aux États-Unis, lesquelles ont découlé en grande partie d’une conjoncture de marché difficile.

La Banque Royale a observé qu’au troisième trimestre de l’exercice financier en cours, les secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Services de soutien généraux et Assurances se sont aussi affaiblis, ce qui a été contrebalancé en partie par la progression des secteurs Services aux investisseurs et de trésorerie et Gestion de patrimoine.

Le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay, soutient que malgré les temps incertains, la Banque Royale demeure en position de force et que son bilan est solide. À son avis, la taille de la Banque Royale, sa portée et son modèle d’affaires diversifié lui permettront de continuer à créer de la valeur.

D’autre part, la Banque Royale annonce que son conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 1,28 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 23 novembre prochain.