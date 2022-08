La Banque Nationale du Canada déclare un résultat net de 826 millions au troisième trimestre de l’exercice en cours comparativement à 839 millions un an plus tôt. La baisse a été de 2 %.

La Presse Canadienne

Quant au résultat dilué par action de l’institution établie à Montréal, il a légèrement reculé au cours de la même période, de 2,36 $ à 2,35 $.

Le résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d’impôts a pour sa part augmenté, de 1,038 milliard à 1,107 milliard.

Le secteur Particuliers et Entreprises a affiché un résultat net de 335 millions au troisième trimestre de 2022 par rapport à 303 millions un an plus tôt, une croissance de 11 % que la Banque Nationale attribue à l’augmentation du revenu total, atténuée par des dotations aux pertes de crédit plus élevées.

Pendant la même période, le résultat net du secteur Marchés financiers a augmenté de 249 millions à 280 millions, une hausse de 12 % attribuable à l’augmentation du revenu total.

Le président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, Laurent Ferreira, croit que les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 sont excellents. Il les attribue à la forte croissance de chacun des secteurs d’exploitation. Il affirme que la Banque est dans une position solide avec des niveaux élevés de fonds propres et des provisions pour pertes de crédit substantielles.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la Banque Nationale du Canada a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d’actions privilégiées de premier rang, ainsi qu’un dividende de 0,92 $ par action ordinaire, payable le 1er novembre prochain.