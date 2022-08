Testé : Deco XE75

Routeurs tissés serrés

On demande à un routeur d’être rapide et fiable, et les deux unités formant le Deco XE75 ont bien répondu à l’appel après trois semaines de test. En prime, il utilise le tout nouveau WiFi 6E, prend en charge plus de 200 appareils et peut envoyer de l’internet sur plus de 500 mètres carrés grâce à son réseau maillé.