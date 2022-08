Le Parc olympique achètera prochainement une nouvelle surface de jeu. Une nouvelle qui réjouira les joueurs de soccer de la MLS qui se sont plaints maintes fois de la qualité de la surface dans le grand stade.

L’appel d’offres public a été lancé le 25 juillet sur le SEAO, le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec exploité par la société CGI pour le compte du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. La date d’ouverture des soumissions est le 19 août avant 10 h.

On a convenu de se porter acquéreur d’une surface de qualité FIFA PRO, la norme internationale pour les terrains artificiels, de sorte que le CF [Montréal] jouera sur une surface de qualité. Michel Labrecque, PDG du Parc olympique

La surface actuelle, tant honnie, appartient au club montréalais, tient à rappeler la direction du Parc olympique, responsable de la gestion des installations olympiques.

Cette année, par exemple, il a été écrit que le joueur du club local Mathieu Choinière s’est blessé au pied à cause de la surface synthétique du stade dans un match contre Philadelphie le 5 mars dernier.

Le coût d’achat et d’installation d’une surface neuve varie entre 750 000 $ et 2 millions. Par exemple, le BC Place de Vancouver a changé sa surface en 2015 pour 1,3 million, selon les rapports de presse.

« Le fournisseur doit construire une base en matériaux granulaires, il doit également fournir et installer un système de gazon synthétique complet, incluant les travaux de lignage et de marquage pour le soccer ou le football à être déterminés par Parc olympique », lit-on dans l’appel d’offres.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le Parc olympique a annoncé lundi la location des 5 derniers étages encore inoccupés de la tour qui en compte 14.

Une proposition de toiture d’ici la fin de l’année

Concernant le dossier du nouveau toit, le Parc et le consortium mené par Pomerleau tiennent toujours des ateliers de travail, comme c’était le cas en février dernier. L’objectif est d’arriver au dépôt d’une proposition à la fin de l’année, dit M. Labrecque.

C’est compliqué à tous les points de vue. On ne veut pas se tromper. On est très précautionneux. Ça suit son cours. Michel Labrecque, PDG du Parc olympique

Le patron du stade souligne que le toit est supporté aux trois quarts par la tour et un quart seulement par le stade, ce qui ajoute de la complexité au projet.

M. Labrecque n’a pas voulu avancer un chiffre quant au coût du remplacement de la toiture. « On achète un toit qui va durer 50 ans qui va être qualificatif. On n’achète pas un prix. On verra en temps et lieu quelle est la proposition que nous fait le groupe, et le gouvernement prendra sa décision. »

Objectif de 100 000 visiteurs de plus pour le nouveau funiculaire

Pour ce qui est du nouveau funiculaire et de ses gares revampées, ils seront finalement prêts à accueillir les touristes à l’été 2024.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LE PARC OLYMPIQUE Le nouveau funiculaire devrait accueillir les visiteurs à l’été 2024.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LE PARC OLYMPIQUE À terme, une passerelle extérieure sera accessible au sommet de la tour. 1 /2



La gare du sommet se démarquera par sa passerelle extérieure sur le toit de la tour la plus inclinée du monde. Avant la pandémie, le funiculaire recevait 200 000 visiteurs par année. L’objectif est de hausser l’achalandage de 50 % en 5 ans, à 300 000 personnes, indique Michel Labrecque.

L’appareil, qui aura une durée de vie de 30 à 40 ans, est en train de se faire assembler en Suisse chez Doppelmayr. « Le chantier se déroule bien, mais il y a des allers-retours, dit le PDG. Nos ingénieurs sont allés à deux reprises en Suisse pour voir l’avancement des travaux. »

Tour occupée à 100 %

Le Parc olympique a annoncé lundi la location des 5 derniers étages encore inoccupés de la tour qui en compte 14. Desjardins a décidé d’exercer ses options sur les 8e et 9e étages, lui qui occupait déjà les étages 1 à 7. Pour sa part, la firme SIGMA-RH, présente aux étages 10 et 11, vient de retenir les étages 12 à 14, des étages de plus petites dimensions.

La livraison des locaux est attendue en janvier 2023. La tour sera ainsi entièrement occupée pour la première fois en 30 ans.

« Les occupants le disent : ça prend des lieux de travail agréables et c’est ce qu’ils ont dans la tour, a confié Michel Labrecque à La Presse. C’est magnifique, la vue qu’ils ont, et les bureaux sont extrêmement lumineux. On voit les Laurentides. Avec la réfection des alentours de la station Viau où sera aménagé un parc à l’automne 2023, [le secteur] deviendra un véritable milieu de vie, et c’est ça que les locataires ont acheté. »