Essence, nourriture, loyer... Les prix à la consommation continuent de grimper. On pige toujours plus creux dans nos poches, et cela inquiète la très grande majorité des Québécois. Pas moins de 87 %, selon un sondage SOM-Le Soleil. Les femmes se préoccupent même encore davantage de l’inflation que les hommes, plus de 9 Québécoises sur 10 y voyant une source d’anxiété.

Olivier Bossé et Émilie PElletier Le Soleil

« À plus de 80 %, le niveau d’inquiétude générale est très élevé », constate le vice-président et chef de la stratégie d’affaires de la firme de sondages SOM, Éric Lacroix.