Isabelle Massé La Presse

LE GESTE

Pottery Barn s’adapte

Tables, bureaux, sofas, étagères, miroirs… Pottery Barn a récemment lancé 150 meubles adaptés aux personnes âgées, à mobilité réduite ou encore blessées. Pour ce faire, la présidente Marta Benson a demandé à plusieurs designers de modifier des articles populaires de la luxueuse chaîne américaine, afin que ceux-ci soient conformes à l’Americans with Disabilities Act (ADA), écrit Fast Company. Un des critères pour pouvoir les vendre : que l’esthétisme survive, qu’ils soient aussi attirants que les autres articles. « Nous ne voulons pas que les clients aient l’impression de vivre dans un hôpital, dit Marta Benson. Il ne devrait pas y avoir de compromis sur l’apparence quand on veut qu’un meuble devienne fonctionnel. »

LA LISTE

Appel au gouvernement

Les enjeux en ressources humaines se multiplient depuis le début de la pandémie. À la veille du déclenchement des élections provinciales, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés fait part d’angles à explorer par les partis politiques pour remédier aux problèmes d’accès à la main-d’œuvre, d’inégalités et de sécurité notamment. En voici quelques-uns présentés dans un document de l’Ordre : Mieux encadrer la prise en charge du harcèlement en milieu de travail au sein des organisations par des lois qui ont du mordant ; Encourager les organisations à s’investir dans la requalification interne, au-delà du rehaussement des compétences ; Favoriser l’acquisition de compétences d’avenir tant sur le plan scolaire qu’au sein des milieux de travail ; Favoriser l’immigration économique en rehaussant les seuils et en réduisant les obstacles ; Investir dans le réseau des CPE pour que chaque enfant bénéficie d’un milieu de garde éducatif ; Favoriser l’implantation d’une culture soutenant l’équité, la diversité et l’inclusion au sein des organisations ; Investir dans l’implantation du virage numérique, dans l’accompagnement soutenu et dans l’acquisition de compétences en découlant.

LA CITATION

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Fabrice Vil, directeur général de Pour 3 Points

Les leaders doivent être conscients de leurs biais pour éviter d’imposer à tout prix leurs points de vue aux autres. Ils doivent écouter pour poser des questions puis comprendre, au lieu d’écouter pour confirmer leurs points de vue. Fabrice Vil, fondateur et directeur général de l’organisme Pour 3 Points, qui accompagne les jeunes en milieux défavorisés

LE CHIFFRE

31 %

C’est le pourcentage de Canadiens qui n’ont jamais négocié leur salaire, selon une étude du site de recherche d’emplois Indeed. Seulement 36 % des gens sondés se sentent à l’aise de le faire. Près de 7 femmes sur 10 (68 %) admettent n’avoir jamais ou avoir rarement négocié leur salaire, contre 54 % des hommes. Avis aux employeurs : « Avec le haut taux d’inflation et la forte demande de travailleurs dans de nombreux secteurs d’activité, c’est le moment idéal pour les Canadiens de revoir leur salaire actuel et de se demander s’il reflète leurs qualifications et/ou l’évolution du salaire moyen dans leurs domaines respectifs », lit-on dans un communiqué.

LE GESTE

Moins de lunchs pour les Z

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Selon une étude, 10 % des employés ne prennent jamais d’heure de lunch

Par crainte de ne pas terminer leurs tâches ou de passer pour des paresseux, les employés de la génération Z (nés entre 1997 et 2010) ont moins tendance à prendre la pause à l’heure du lunch. Au pire mangent-ils leur salade à leur bureau, selon une étude de l’entreprise américaine de livraison de repas ezCater, selon laquelle 10 % des employés ne prennent jamais d’heure de lunch. Les trop nombreuses réunions en sont responsables, selon les jeunes répondants. Le télétravail également, qui rend moins définies les heures d’arrêt. Enfin, le fait que leurs supérieurs mangent à leur poste leur donne comme exemple qu’ils ne doivent pas s’éloigner de leur ordinateur.

LA LISTE

Canada en 5e

Une étude de Tipalti (entreprise de technologie financière de logiciels de comptabilité) place le Canada en cinquième position des pays avec le meilleur équilibre vie-travail. Voici un tableau des pays où on est le plus riche par rapport au nombre d’heures travaillées et quelques données expliquant leur position.