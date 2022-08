Animation et effets visuels

La Québécoise Squeeze acquise par Cinesite

Le studio d’animation et d’effets visuels Cinesite prend une participation majoritaire dans le studio d’animation et de capture de mouvement Squeeze, qui a produit l’émission animée Cracké et qui a collaboré avec des marques géantes telles Disney, Marvel, Universal, Warner, Ubisoft, Illumination et Supercell.