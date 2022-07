L’enjeu avait été au cœur des discussions du voyage de Justin Trudeau à Washington, en novembre dernier. Avec les ministres qui l’accompagnaient, il avait multiplié les rencontres pour convaincre les membres du Congrès et l’administration Biden de laisser tomber un projet de crédit d’impôt allant jusqu’à 12 500 $ pour les véhicules verts « made in USA ».

(Ottawa) Un important litige commercial qui opposait le Canada et les États-Unis pourrait être en voie de se dissiper.

Mélanie Marquis La Presse

L’enjeu avait été au cœur des discussions du voyage de Justin Trudeau à Washington, en novembre dernier. Avec les ministres qui l’accompagnaient, il avait multiplié les rencontres pour convaincre les membres du Congrès et l’administration Biden de laisser tomber un projet de crédit d’impôt allant jusqu’à 12 500 $ pour les véhicules verts « made in USA ».

Car la mesure, qui excluait les pièces faites au Canada, allait « absolument contre » le nouvel ALENA, et cet enjeu avait « vraiment, vraiment, le potentiel de devenir l’enjeu dominant de notre relation », avertissait la ministre Chrystia Freeland, qui a piloté les âpres négociations ayant mené à la conclusion de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Huit mois plus tard, à Washington, on signale un changement de direction : le texte du projet de loi litigieux a été modifié, et on y lit désormais le terme « nord-américain » plutôt qu’« américain ». La proposition vient des sénateurs démocrates Chuck Schumer (État de New York), et Joe Manchin (Virginie-Occidentale).

Dans le camp canadien, sans crier victoire prématurément, la ministre du Commerce international, Mary Ng est encouragée par les amendements. « Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les travailleurs canadiens, les emplois et notre industrie manufacturière », a-t-elle déclaré par voie de communiqué, jeudi.

« Nous sommes encouragés par la reconnaissance de la relation commerciale unique qui existe entre les pays d’Amérique du Nord et de l’importance des chaînes d’approvisionnement étroitement intégrées entre le Canada et les États-Unis », a-t-elle ajouté.

Le projet de loi amendé doit maintenant cheminer au Congrès.

La législation est encore loin d’être adoptée ; elle ne manquera pas d’exaspérer les républicains du Sénat, qui hésiteront à donner aux démocrates une victoire législative avec les élections de mi-mandat, en novembre prochain.

Le vote de Joe Manchin est crucial au Sénat également divisé, mais le projet de loi, qui devrait atteindre le parquet du Sénat la semaine prochaine, aura encore besoin de 60 voix pour éviter les tactiques d’obstruction républicaine.

« Une excellente nouvelle »

Ce nouveau développement a été applaudi par Doug Ford, le premier ministre de l’Ontario – province où l’industrie automobile est un secteur crucial de l’économie. « C’est une excellente nouvelle pour l’Ontario et les travailleurs qui contribuent au succès de de notre secteur automobile », a-t-il réagi sur Twitter.

Le président de l’Automotive Parts Manufacturers’Association, Flavio Vlope, s’est tourné vers le même réseau social pour exprimer sa satisfaction. « Le crédit pour le renversement de la politique fiscale […] sur les véhicules électriques qui aurait paralysé [l’industrie] de l’auto va à JustinTrudeau », a-t-il écrit.

avec La Presse Canadienne