As Dusk Falls

Histoire à se raconter ★★★★ ½

Si le fait de ne toucher aux boutons de votre manette qu’une fois par minute et les images fixes vous rebutent, vous détesterez As Dusk Falls, et c’est dommage. Car la première œuvre du studio INTERIOR/NIGHT est bouleversante, avec des choix artistiques assumés, une narration menée de main de maître et un volet multijoueurs ingénieux.