La saga GameStop opposant de petits investisseurs aux grandes firmes de Wall Street a été payante pour Richard Mashaal, vice-président de la firme montréalaise Senvest Capital, qui a vu sa paye globale frôler 152 millions l’an dernier.

Julien Arsenault La Presse

Ce montant, qui figure dans des documents déposés auprès des autorités boursières, comprend une prime en argent de 53 millions ainsi qu’un paiement de 82,6 millions découlant d’un pourcentage des profits réalisés sur des transactions. Le pari de Senvest Capital sur GameStop – détaillant de jeux vidéo – s’est avéré très lucratif.

La Presse rapportait l’an dernier que le fonds de couverture new-yorkais de Richard Mashaal, Senvest Management, avait réalisé des profits supérieurs à 900 millions en vendant ses actions de GameStop.

Ce détaillant s’est retrouvé sous les projecteurs quand les fonds spéculatifs avaient décidé de vendre à découvert le titre de la compagnie. Cette pratique consiste à emprunter une action en pensant que sa valeur reculera dans l’espoir de la racheter plus tard à un prix moins élevé.

Le scénario a été bien différent. Des petits investisseurs ont joué les trouble-fêtes en achetant, de façon concertée, le titre de GameStop pour le faire grimper même si l’entreprise n’avait rien annoncé de spécial.

À la Bourse de New York, l’action, qui se négociait aux alentours de 17,25 $ US au début de l’année 2021, avait atteint un sommet de 483 $ US quelques semaines plus tard (le 28 janvier). Contraints de mitiger leurs pertes, des fonds de couverture de Wall Street ont perdu des millions. Des petits investisseurs ont aussi perdu de l’argent en raison de la forte volatilité.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Le détaillant de jeux vidéo GameStop s’est retrouvé sous les projecteurs l’an dernier.

« Nous pensions que GameStop était l’action la plus vendue à découvert sur le marché américain, et dans toute notre carrière, nous n’avions jamais vu un tel niveau d’intérêt pour la vente à découvert d’un titre précis », souligne Senvest, dans son plus récent rapport annuel.

Mercredi, l’action de GameStop se négocie aux alentours de 138 $ US sur Wall Street.

Senvest Capital a des actifs immobiliers, mais sa principale activité est d’être une société de portefeuille. Senvest Capital investit principalement par l’entremise de son fonds de couverture new-yorkais Senvest Management, aussi dirigé par Richard Mashaal, et aussi par des fonds d’investissement privés.