Une relance qui coûte cher pour Nemaska Lithium

La relance de Nemaska Lithium — projet névralgique de la filière batterie — coûtera plus cher avec un projet de mine et d’usine de transformation qui atteindra au moins 1,5 milliard. Québec et son partenaire Livent réinjectent chacun 80 millions et continueront à délier les cordons de leur bourse.