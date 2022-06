La relance des activités du Cirque du Soleil après avoir frôlé la faillite durant la fermeture forcée de la pandémie fait bonne impression auprès de ses principaux interlocuteurs financiers.

Martin Vallières La Presse

C’est le cas de la très influente agence de notation financière Moody’s, qui a annoncé jeudi qu’elle rehaussait la cote de crédit du Cirque du Soleil après avoir constaté sa « gestion solide » de la « relance à succès » de ses activités de spectacle.

« Ce rehaussement de notation financière [de Caa1 à B3 en termes financiers] reflète la gestion solide du redémarrage des spectacles au Cirque du Soleil, incluant la relance réussie de sa division des tournées durant la première moitié de 2022 », indique l’analyste Whitney Leavens, de Moody’s, dans un avis aux investisseurs en titres de dette corporative que La Presse a obtenu.

Dans ce contexte, indique l’analyste de Moody’s, « nous anticipons une rapide réduction du niveau d’endettement encore élevé du Cirque du Soleil à un meilleur niveau vers la fin de 2022 et au cours de 2023, tout en maintenant un niveau adéquat de liquidités disponibles ».

D’après l’analyse de Moody’s, le Cirque du Soleil a relancé des revenus à hauteur de 370 millions US durant la période de 12 mois (un an) jusqu’en fin de premier trimestre 2022.

Parallèlement, le Cirque du Soleil a retrouvé un « niveau adéquat de liquidités proche de 130 millions US », selon Moody’s. Cette somme est composée de 120 millions US de comptant d’encaisse et d’un apport de flux de trésorerie positif « aux environs de 10 millions US » qui est prévu en redressement de rentabilité du Cirque du Soleil au cours de ses 12 prochains mois d’opération, d’ici la fin du premier trimestre 2023.

Sortie de crise existentielle

Rappelons qu’il y a deux ans, le Cirque du Soleil avait été frappé de plein fouet et soudainement paralysé par les restrictions sanitaires liées à la pandémie.

Et ce, quelques mois à peine après avoir terminé une autre année d’activités record à près de 1 milliard US en chiffre d’affaires, avec un effectif de 5000 personnes réparties dans son siège social à Montréal et 44 spectacles en résidence fixe ou en tournée aux quatre coins du monde.

Pour éviter la faillite, le Cirque du Soleil avait été contraint de remanier son actionnariat avec de nouveaux investisseurs capables d’y injecter 300 millions US en capital pour le soutenir jusqu’à la fin de la pandémie et la relance de ses activités.

D’ailleurs, dans son bulletin de notation financière du Cirque du Soleil, Moody’s met à jour son évaluation des forces et des faiblesses de son plan d’affaires.

Parmi les forces, Moody’s souligne « un solide bilan opérationnel et une vaste expérience de la direction en matière de développement, de gestion et d’acquisition de spectacles » ainsi qu’un « modèle de partenariat pour les spectacles en résidence [fixe] qui minimise les dépenses en capital et favorise la stabilité opérationnelle ».

Moody’s signale aussi la « concentration substantielle » des activités du Cirque du Soleil dans le marché de Las Vegas, qui devrait compter pour une « portion significative » de son bénéfice d’exploitation (BAIIA) en 2022.