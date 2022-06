(Toronto et New York) La Bourse de Toronto a plongé de plus de 600 points jeudi, à son plus bas niveau depuis avril 2021, pendant que les grands indices américains culbutaient eux aussi au lendemain de la plus forte hausse de taux d’intérêt opérée par la Réserve fédérale des États-Unis depuis 1994.

La Presse Canadienne et l'Agence France-Presse

Malgré un rebond enregistré mercredi, après que la banque centrale américaine a annoncé une hausse de trois quarts de point de pourcentage pour son taux directeur, les actions se sont effondrées dans l’ensemble du marché, alors que l’espoir de voir un atterrissage en douceur s’amenuisait.

Le Dow Jones, qui a abandonné jusqu’à près de 1000 points en séance, a fini en baisse de 2,4 %, plongeant sous les 30 000 points pour la première fois depuis janvier 2021, tandis que l’indice NASDAQ a cédé 4,1 % et l’indice élargi S&P 500, 3,3 %.

« Wall Street n’a pas mis longtemps à perdre son enthousiasme d’hier après (les annonces de la Fed), alors que d’autres banques centrales majeures deviennent également plus agressives pour mener leurs propres combats contre l’inflation », a expliqué, dans une note, Edward Moya, d’Oanda.

Après la Réserve fédérale mercredi, la Banque d’Angleterre a elle aussi relevé son taux directeur jeudi, mais de seulement 0,25 point, de même que la Banque nationale suisse, cette dernière ayant pris totalement de cours les investisseurs.

« Quand les gens réfléchissent à l’impact que pourrait avoir le mouvement simultané de toutes les banques centrales » vers un resserrement généralisé, « ils se disent : ils me restent des profits à prendre, allons-y », et se mettent à vendre, a expliqué Maris Ogg, gérante de portefeuille pour Tower Bridge Advisors.

« Avec la réduction du bilan de la Fed (entamée en juin) et les marchés qui s’attendent à une nouvelle hausse de 0,75 point de pourcentage lors de la prochaine réunion de la Fed », les opérateurs se demandent « si la Fed n’est pas en train de se fourvoyer », et d’aller trop vite et trop fort dans son resserrement monétaire, a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a effacé 607,50 points, soit plus de 3 %, pour terminer la séance avec 19 004,06 points. Il cumule désormais un recul de 24 % par rapport au début de l’année.

« Pour moi, tout cela est lié à la Réserve fédérale », a estimé Allan Small, analyste chez IA Gestion privée de patrimoine.

Les craintes concernant la hausse du coût des prêts et son effet d’entraînement – à commencer par le marché du logement – pèsent sur une série d’indices. Pendant ce temps, les inquiétudes quant à savoir si les hausses des taux de la banque centrale américaine viendront à bout des problèmes causés, en grande partie, par des facteurs essentiellement indépendants de sa volonté, continuent de s’aggraver, a-t-il souligné.

« En fin de compte, je ne pense pas que le fait que la Fed hausse de façon aussi dynamique fasse quoi que ce soit à l’inflation – du moins pas encore », a estimé M. Small. D’où la morosité encore plus importante au sujet de la stabilité économique.

Une morosité ambiante qui a été alimentée par une série de mauvais indicateurs, en premier lieu l’indice d’activité manufacturière dans la région de Philadelphie, qui a montré une contraction en juin (-3,3 points), alors que les économistes attendaient une progression (+4,8 points).

Les premiers signes d’un ralentissement commencent à apparaître, « donc la question est de savoir si cela va jouer sur le rythme de l’inflation », selon Maris Ogg. « Parce que la Fed est concentrée là-dessus » plus que sur la croissance économique. « Et si cela n’est pas le cas, il semble qu’ils ne s’arrêteront pas (de monter les taux) malgré les signes d’une baisse de confiance » des consommateurs dans l’économie.

Pour Maris Ogg, le durcissement monétaire global en cours, ainsi que la sortie du marché de certains investisseurs qui veulent limiter leur exposition au risque, menacent la liquidité du marché, ce qui pourrait encore accentuer la volatilité, voire créer des secousses plus brutales.

Illustration, le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans a oscillé de 0,26 point de pourcentage jeudi, une amplitude très inhabituelle sur un marché aux mouvements d’ordinaire très mesurés. Il ressortait à 3,23 %, contre 3,39 % la veille.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 77,35 cents US, en hausse par rapport à celui de 77,23 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 2,15 $ US à 115,24 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a avancé de 44 cents US à 7,46 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a bondi de 30,30 $ US à 1849,90 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié d’environ 5 cents US à 4,11 $ US la livre.