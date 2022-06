Train de vie

Quitter son emploi ou continuer à l’endurer ?

Lorsqu’on cherche un emploi, les avantages sociaux offerts sont souvent évalués avec attention. Et une fois qu’on est en poste depuis plusieurs années, on risque de ne pas vouloir y renoncer, et ce, même si on n’est plus heureux dans son travail. Quelles sont les pistes de solution pour s’en sortir à bon compte ?