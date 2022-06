Écarts salariaux

Être une femme nuit dès l'embauche

Il y a l’indémodable et géant E = mc⁠2. Voilà maintenant : ln(Y) = a + gZ + BFemme. Cette formule permet de calculer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes tout en excluant l’impact de la maternité, du secteur d’activité et du domaine d’études. En d’autres mots, on peut déterminer l’influence du sexe, et seulement du sexe, sur les salaires.