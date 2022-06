Avec cette acquisition double au Canada, Staples dit vouloir « élargir son offre de produits et de services dans les secteurs de l’impression et du marketing, de la technologie, des produits d’entretien et de l’ameublement commercial aux clients de Fournitures de bureau Denis et de Supreme Basics. »

Le détaillant Bureau en gros, filiale canadienne du géant américain Staples, achète son principal concurrent au Québec et dans l’est du Canada : Fournitures de bureau Denis.

Martin Vallières La Presse

L’entreprise compte 11 succursales au Québec et dans les Maritimes, ainsi qu’un important service de catalogue et de commandes par site internet. Elle sera jointe à la division Staples Professional qui dessert le marché des comptes d’entreprises en fournitures et en mobilier de bureau.

Fondée en 1972, l’entreprise d’origine familiale Fournitures de bureau Denis se décrivait jusqu’à tout récemment comme « le plus grand fournisseur indépendant de fournitures et d’ameublement de bureau » dans l’est du Canada.

De l’avis de Jean-Guy Robillard, vice-président des opérations chez Fournitures de bureau Denis, la jonction d’entreprise avec la division Staples Professional constitue « une excellente occasion pour nos équipes d’offrir plus de produits et de services à nos clients, qui profiteront du soutien et des ressources supplémentaires que nos capacités combinées leur proposeront. »

La valeur et les conditions de la transaction d’entreprise avec Staples/Bureau en gros ne sont pas divulguées. Toutefois, les principaux dirigeants de Fournitures de bureau Denis prévoient demeurer en poste au sein de la direction de Staples au Canada.

Selon cette direction, l’acquisition de Fournitures de bureau Denis fait partie d’une « stratégie permanente visant l’amélioration continue du soutien offert aux entreprises d’un océan à l’autre. »

Car en plus d’acquérir Denis au Québec, Staples vient aussi de mettre la main sur le distributeur Supreme Basics en Ontario. Cette entreprise établie en banlieue de Toronto regroupe 250 employés dans six succursales en Ontario et dans les provinces des Prairies, ainsi qu’un important service de commandes par site internet.

Avec cette acquisition double au Canada, Staples dit vouloir « élargir son offre de produits et de services dans les secteurs de l’impression et du marketing, de la technologie, des produits d’entretien et de l’ameublement commercial aux clients de Fournitures de bureau Denis et de Supreme Basics. »

En contrepartie, indique-t-on par communiqué, les entreprises clientes de la division Staples Professionnel profiteront d’une sélection élargie de produits dans des secteurs spécialisés comme l’éducation et les services juridiques qui sont déjà bien desservis par Fournitures de bureau Denis et Supreme Basics.

Aussi, cette acquisition double pour Staples au Canada « permettra d’élargir la chaîne d’approvisionnement en mobilier de bureau pour les trois marques grâce à un réseau étendu de livraison et d’installation pour atteindre efficacement un plus grand nombre de clients. »

Selon David Boone, président-directeur général de Staples et Bureau en Gros au Canada, « en travaillant ensemble, nous renforcerons et élargirons notre éventail de produits et de services, tout en continuant d’offrir le service à la clientèle exceptionnel qui fait la renommée de nos marques ».