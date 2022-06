Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé La Presse

Le geste

30 heures par semaine

Chez Tux Creative Co., la semaine de travail a récemment été réduite à quatre jours et demi. Et dès juillet, les 75 employés de l’agence de publicité et marketing auront un horaire de quatre jours, sans baisse de salaire. « Traditionnellement, l’été, on passait à un horaire jusqu’à 14 h les vendredis, raconte le président Dominic Tremblay. On fait d’abord du quatre et demi pour préparer le terrain avec les employés et les clients. Déjà, on a aboli les réunions le vendredi. » À terme, la semaine de travail passera à 30 heures. « On veut requestionner la semaine de travail. Comme on est en création, on livre un travail et non des heures. On veut donner plus de repos aux employés afin qu’ils reviennent de leur week-end motivés, ressourcés et plus créatifs. De plus en plus, on est connectés et conséquemment brûlés. » On ne met pas en place une telle mesure en criant ciseaux, constate Dominic Tremblay. « On arrive avec une série de mesures et après une longue réflexion qui a impliqué les gens de tous les départements, dit-il. On a revu la structure des réunions, d’au maximum 40 minutes, il y a possibilité de s’autoéjecter des réunions, si on voit que notre présence n’est pas pertinente, et on a aboli les feuilles de temps. On veut éliminer les tâches les moins productives. Le but n’est pas de faire entrer cinq jours dans quatre. » Tux s’affaire, parallèlement, à concevoir une trousse pour outiller les entreprises qui veulent réduire leur semaine de travail et qui sera déposée sur son site internet en juillet.

La consigne

Tatouages exposés

photo tirée du site de CNN Business La compagnie aérienne Virgin Atlantic permet maintenant à ses agents de bord qui portent des tatouages sur leurs bras ou leur cou de les mettre en évidence pendant les vols.

La compagnie aérienne Virgin Atlantic permet maintenant à ses agents de bord qui portent des tatouages sur leurs bras ou leur cou de les mettre en évidence pendant les vols. La mesure a été mise en place dans une perspective d’inclusion et de diversité, au dire de l’entreprise. « Bien des gens expriment leur unicité grâce à leurs tatouages et nos employés qui travaillent avec le public ne devraient pas se sentir exclus en décidant de les mettre de l’avant, dit Estelle Hollingsworth, directrice des ressources humaines de Virgin, dans un communiqué. Nous sommes fiers d’être une compagnie aérienne qui permet à nos employés d’être eux-mêmes. »

Source : CNN Business

Qui a dit ?

Photo ARND WIEGMANN, REUTERS Qui a dit : « Je consacre beaucoup plus d’argent aux changements climatiques qu’Elon Musk ou n’importe qui d’autre. » ?

Photo ARND WIEGMANN, arcihves REUTERS Réponse : Bill Gates, fondateur de Microsoft, qui a déjà parié publiquement sur la baisse de la valeur des actions de Tesla (voitures électriques) ; ce qui a fait dire à Elon Musk qu’il n’œuvrerait jamais en philanthropie avec Bill Gates. 1 /2



Je consacre beaucoup plus d’argent aux changements climatiques qu’Elon Musk ou n’importe qui d’autre. Bill Gates, fondateur de Microsoft, qui a déjà parié publiquement sur la baisse de la valeur des actions de Tesla (voitures électriques) ; ce qui a fait dire à Elon Musk qu’il n’œuvrerait jamais en philanthropie avec Bill Gates.

Source : Entrepreneur.com

Le chiffre

10

C’est le nombre de jours de congé payés réclamé à l’Assemblée nationale pour les victimes de violence conjugale par des intervenantes des milieux politique, syndical et communautaire. « Nous convenons que certaines mesures sont déjà en place comme l’obligation légale pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique de la travailleuse ou du travailleur, disent les intervenantes. Les dix jours de congé rémunéré pour toutes les victimes de violence conjugale que nous réclamons constituent une mesure complémentaire pour leur venir en aide. Ils permettent de maintenir un revenu afin que la précarité ne soit pas un obstacle au moment de quitter un foyer violent. […] Protéger et aider les victimes est la responsabilité de tous, y compris des employeurs. »

Source : TVA Nouvelles

Le truc

Bye-bye, employé !

L’entreprise de logiciels de gestion d’employés Lattice, établie à San Francisco, a toute une proposition à faire à ses employés qui quittent le navire. La direction leur accorde 100 000 $ US s’ils lancent une PME moins d’un an après leur départ. En outre, Lattice devient actionnaire à hauteur de 2 % de la jeune pousse (ou moins si elle est évaluée à plus de 5 millions). Mis en place en 2020, le programme baptisé Invest in Your People Fund a attiré plusieurs candidats dans l’entreprise. Parallèlement, deux anciens ont jusqu’ici sauté dans l’aventure entrepreneuriale. « La mission de Lattice est d’offrir des produits permettant aux employés d’être placés au centre des décisions, dit Jack Altman, cofondateur de l’entreprise. On doit mettre en œuvre ce qu’on prêche. »

Source : Inc.com

Diversité

Bienvenue aux trentenaires

Le nombre d’entreprises publiques au Québec assujetties à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État est récemment passé de 23 à 46, grâce à l’adoption du projet de loi 4. En plus, celle-ci oblige désormais les sociétés d’État à réserver un de leurs sièges au conseil d’administration à une personne de 35 ans et moins, à rémunérer les membres et à assurer 40 % des sièges à des femmes. « L’adoption du projet de loi no 4, qui est le fruit d’un important travail de concertation, permet de répondre à plusieurs préoccupations du milieu et du gouvernement en fournissant aux sociétés d’État un cadre de gouvernance renforcé et plus transparent, dit le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, dans un communiqué. Je suis particulièrement fier des mesures qui permettront d’améliorer la représentativité des femmes et la diversité au sein des conseils d’administration. Nous agissons pour que les citoyens aient pleinement confiance en nos institutions publiques. »