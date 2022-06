La CDPQ investira 2,5 milliards US dans le port de Jebel Ali, la zone franche de Jebel Ali et le parc industriel national, par l’entremise d’une nouvelle coentreprise dans laquelle elle détiendra une participation d’environ 22 %. Le reste de la transaction sera financé par dette.

Photo Kamran Jebreili, Associated Press

La CDPQ et DP World investissent 5 milliards US aux Émirats arabes unis

(Dubaï) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et DP World, un exploitant portuaire basé à Dubaï, annoncent lundi un investissement de 5 milliards US dans trois actifs de DP World aux Émirats arabes unis.

La Presse Canadienne

La CDPQ investira 2,5 milliards US dans le port de Jebel Ali, la zone franche de Jebel Ali et le parc industriel national, par l’entremise d’une nouvelle coentreprise dans laquelle elle détiendra une participation d’environ 22 %. Le reste de la transaction sera financé par dette.

D’autres investisseurs de long terme auront l’occasion d’acquérir une participation pouvant atteindre 3 milliards US.

Le communiqué de CDPQ précise que la transaction implique une valeur d’entreprise d’environ 23 milliards US pour les trois actifs.

Le port de Jebel Ali est présenté comme le deuxième plus important à l’extérieur de l’Asie, situé pour desservir le corridor commercial reliant l’Occident et l’Orient grâce à ses connexions avec 150 villes du monde.

Quant à la zone franche de Jebel Ali, on y trouve des sociétés de 140 pays.

Le premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, Emmanuel Jaclot, signale que Jebel Ali est infrastructure commerciale stratégique qui joue un rôle crucial dans l’économie mondiale.

La première tranche de la transaction, de 5 milliards US, devrait être conclue au deuxième ou au troisième trimestre de 2022, et la clôture de la seconde tranche, jusqu’à 3 milliards US, devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2022.