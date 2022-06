(Montréal) Le Fonds de solidarité (FTQ), qui gère un actif net de 18,3 milliards, veut que la part de son portefeuille liée au développement durable atteigne les 12 milliards d’ici cinq ans.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La présidente et cheffe de la direction du fonds de travailleurs, Janie Béïque, a dévoilé cet objectif dans le cadre d’une allocution organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mercredi.

« Quand on a dit qu’on allait à 12 milliards, ils [les employés du Fonds] ont eu un petit vertige. On lève un milliard par année. Ça veut dire qu’on va prendre des dollars qui sont placés et qu’on va réfléchir comment faire en sorte de contribuer encore plus au développement durable. »

La manière dont le Fonds de solidarité s’y prendra pour atteindre cette cible n’a pas encore été déterminée, a précisé Mme Béïque, lors d’un point de presse en marge de son allocution. Elle a toutefois insisté pour dire qu’il s’agissait d’un objectif « ambitieux » pour l’organisation.

« Le chemin pour s’y rendre n’est pas déterminé, mais dans cinq ans, on va se revoir ici avec tout ce qu’on a fait pour faire bouger l’aiguille. Je veux vraiment qu’il y ait quelque chose derrière ça. »

La stratégie devra cependant aller au-delà de la simple analyse des émissions de carbone. « Demain matin, je pourrais vendre toutes mes actions de Transat et dire que j’ai réduit l’empreinte carbone du fonds, donne-t-elle en contre-exemple. L’approche du fonds, c’est [plutôt] de dire que tu as un modèle d’affaires, comment on peut t’aider à le faire évoluer ? C’est vraiment ça, c’est le nombre d’entreprises dont on va permettre de faire évoluer le modèle d’affaires. »