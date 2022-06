Les entreprises de la métropole sont en retard dans l’intégration du critère environnemental à leur stratégie d’affaires et soutiennent avoir besoin d’aide pour bien intégrer tous les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Richard Dufour La Presse

C’est ce qui ressort d’un sondage commandé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisé auprès de 268 répondants par la firme Léger et dont les résultats sont publiés ce mercredi.

Si le milieu des affaires semble bien engagé dans l’intégration des critères ESG alors que la majorité (75 %) des entreprises du Grand Montréal disent avoir intégré ces critères à leurs politiques et planifications stratégiques, 76 % d’entre elles souhaitent renforcer l’intégration du critère environnemental au cours des cinq prochaines années pour en faire la priorité.

Le sondage, réalisé entre le 20 avril et le 2 mai, révèle que le critère le plus souvent intégré dans les entreprises est celui de la gouvernance (68 %), devant le critère social (66 %) et le critère environnemental (49 %).

Plusieurs défis freinent toutefois les entreprises dans l’intégration des critères ESG. Elles évoquent notamment des enjeux de personnel qualifié (73 %), des ressources financières insuffisantes pour soutenir la stratégie (72 %) et une complexité dans la mise en œuvre et l’évaluation de la performance d’entreprises (71 %).

Parmi les répondants ayant un pouvoir décisionnel, la majorité affirme avoir besoin de soutien, notamment par la formation et l’échange de bonnes pratiques (66 %).

Selon les résultats de l’enquête, les priorités à intégrer sur le plan environnemental sont dans l’ordre : réduire la production de déchets, réduire les émissions de GES, s’approvisionner de manière plus durable, limiter les impacts négatifs des déplacements des employés, renforcer l’efficacité énergétique, respecter la biodiversité et prévenir les risques environnementaux, limiter la consommation d’eau et avoir des processus industriels plus verts.

Deux éléments déclencheurs majeurs

Quelque 68 % des entreprises sondées ont comme élément déclencheur principal les préoccupations des employés et des gestionnaires, alors que 59 % des entreprises sondées évoquent la situation mondiale face à l’environnement et la crise climatique comme élément déclencheur principal.

Le sondage a notamment été commandé pour mettre en lumière les obstacles à l’opérationnalisation d’une stratégie ESG en entreprise afin de mieux identifier les actions et interventions pour les appuyer dans ce virage.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui tiendra le 13 juin son premier Forum stratégique sur les critères ESG en entreprise, soutient que le milieu des affaires se montre de plus en plus déterminé à entamer un virage plus responsable et durable.

« Le secteur privé est prêt à faire sa part dans la transition vers une économie verte », indique à La Presse Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre est engagée à collaborer avec le milieu des affaires et les gouvernements pour réussir cette importante transition. Notre tout premier Forum stratégique sur la question permettra d’échanger sur les actions à prendre et sur les solutions à considérer pour surmonter ces défis de taille. »

Les critères ESG servent à évaluer une entreprise en fonction de son mode de gouvernance et de ses effets sur l’environnement et la société.