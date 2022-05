La belle saison est courte au Québec et tous cherchent à maximiser le temps qu’ils pourront consacrer à leurs activités de plein air favorites. Une situation qu’a parfaitement intégrée l’entreprise Laps, propriétaire des sites transactionnels Golf Avenue, Golfbidder et Cycling Avenue, trois lieux de revente d’articles usagés qui affichent un taux de croissance de 40 % par année depuis six ans et dont la Caisse de dépôt et placement du Québec est devenue un important partenaire.

Jean-Philippe Décarie La Presse

Pierre-Luc Laparé était étudiant et passionné de golf lorsqu’en 2006, à 18 ans, il décide de racheter avec son partenaire Marc-Antoine Bovet une liquidation de 50 putters Ping d’un magasin Golf Town pour les revendre le double du prix sur eBay. Il utilisera le même stratagème avec une liquidation de 100 bois de départ.

« On s’est mis à racheter des bâtons usagés de Golf Town que l’on revendait sur le web et là, ils nous ont offert de racheter une entreprise américaine avec qui ils étaient associés », relate Pierre-Luc Laparé.

De 2006 à 2016, Golf Avenue se développe pendant que Pierre-Luc Laparé poursuit ses études et se fait embaucher chez Deloitte. En 2016, il décide toutefois de se consacrer entièrement à Golf Avenue.

« J’avais pensé vendre l’entreprise, mais je me suis dit : pourquoi laisser ce joyau à un autre ? On avait développé une plateforme de commerce en ligne B2B [pour business to business, ou commerce interentreprises]. On avait un chiffre d’affaires de plusieurs millions et on était profitables. »

On a aujourd’hui plus de 20 000 prix en stock et on fait affaire avec 1500 magasins et clubs de golf en Amérique du Nord. On est leur site de référence pour fixer les prix des bâtons usagés qu’ils offrent à leurs clients. Pierre-Luc Laparé, PDG de Laps

« Aujourd’hui, on rachète davantage les bâtons usagés des particuliers qui passent directement par notre site. On les reconditionne et on les revend à nos clients qui peuvent choisir chaque bâton à partir de notre inventaire. On a plus de 60 000 articles dans notre entrepôt et chaque bâton est photographié et visible sur notre site », résume l’entrepreneur.

En 2019, Pierre-Luc Laparé tente un grand coup et fait l’acquisition du site britannique Golfbidder. Une transaction de quelques dizaines de millions de dollars.

« Golfbidder était une entreprise semblable à la nôtre, les leaders en Europe, mais on y a importé notre plateforme technologique beaucoup plus performante », souligne le PDG de Laps.

Une croissance soutenue

Pour réaliser pareille transaction, Golf Avenue s’est associée en 2019 à la Caisse de dépôt, qui a pris une participation minoritaire au capital de l’entreprise tout en assurant un financement par dette.

En trois ans, depuis que la Caisse est avec nous, on a multiplié par trois notre chiffre d’affaires. En février dernier, la Caisse a réalisé une nouvelle ronde de financement de 20 millions en actions et elle reste une partenaire minoritaire. Pierre-Luc Laparé, PDG de Laps

À quelles fins, ce nouveau financement de 20 millions ?

« On voulait avoir les moyens de nos ambitions pour progresser plus vite encore. Au moment de faire l’acquisition de Golfbidder, en 2019, on a aussi lancé une nouvelle plateforme Cycling Avenue, un site d’achat et de revente de vélos usagés.

« Cette nouvelle entreprise progresse, mais c’est encore le petit frère de Golf Avenue. Comme pour les bâtons de golf, on a mis sur pied un catalogue pour fixer le prix des vélos. C’est beaucoup plus varié que les marques de bâtons. On a plus de 75 000 prix en stock et on est associés à 150 boutiques de vélos en Amérique du Nord », précise Pierre-Luc Laparé.

Comme pour les bâtons de golf, chaque vélo qui arrive à l’entrepôt est inspecté, réparé, remis à neuf puis photographié pour être exposé sur le site. Le concept va être bientôt exporté en Europe par l’entremise de la plateforme de Golfbidder.

« On est le numéro un au niveau mondial dans l’achat et la revente de bâtons de golf usagés, mais le gros marché à développer reste celui des États-Unis, où on se classe au troisième rang. Plusieurs de nos compétiteurs ont des magasins physiques, ce n’est pas notre modèle », insiste celui qui ne joue plus qu’une dizaine de rondes de golf par année…

En 2021, Laps a réalisé plus de 1 million de transactions par ses différents sites et la progression se poursuit d’année en année. L’entreprise compte 150 employés.

« On réalise 20 % de nos revenus au Canada, 30 % aux États-Unis, 30 % en Grande-Bretagne et 20 % en Europe. On travaille à la fidélisation de nos clients qui peuvent changer de bâtons tous les deux ou trois ans. Nos marges sont nettement meilleures que celles des commerces de détail et on est devenu un acteur d’envergure de l’économie circulaire », estime Pierre-Luc Laparé.