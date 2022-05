Industrie minière

La demande en batteries suscite de l’activité au Québec

La demande pour les minéraux qui entrent dans la fabrication de batteries lithium-ion utilisées notamment dans les véhicules électriques, les téléphones et les ordinateurs portables est en forte hausse dans le monde. Le Québec ambitionne d’être un chef de file de la production, de la transformation et du recyclage de ces minéraux. Et les résultats commencent à se faire sentir.