Forum des affaires

Les angles morts d’une solution miracle

Beaucoup d’experts et d’écoles de gestion proclament la fin de la verticalité dans l’exercice du pouvoir dans les organisations. Les vieux modèles verticaux d’inspiration militaire et tayloristes sont révolus. Notre époque célèbre l’idée d’un rapprochement du dirigeant avec sa base, voire une évolution de la figure et de la fonction d’autorité dans l’entreprise vers un partage en profondeur du pouvoir, vers une plus grande humanité.