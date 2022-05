L’Esplanade de la Place Ville Marie, à Montréal, n’aura pas comme unique attraction un anneau géant dans les prochains mois. En septembre, la 11e conférence C2 Montréal y installera ses pénates pendant trois jours.

À l’heure où l’on souhaite une forte reprise des activités d’affaires et culturelles au centre-ville, les organisateurs de C2 ont envisagé que la relance puisse passer, entre autres, par eux. Des partenariats avec Ivanhoé Cambridge, propriétaire de la Place Ville Marie et du Fairmont Le Reine Elizabeth, ont donné corps à ce désir.

Les deux dernières années, C2 s’est déroulé dans des formules virtuelles et hybrides, notamment à la TOHU, dans le quartier Saint-Michel. Cette fois, l’organisation veut se démarquer pour ce retour à la normalité, après avoir perdu 2,3 millions de dollars en 2020 quand tout a soudainement été mis à l’arrêt. « Il y a une sacrée inflation qui entre en ligne de compte cette année », note Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2.

« C2 a fait appel à ses partenaires historiques [Sid Lee, Cirque du Soleil, Fasken et les gouvernements, notamment] et tente d’en amener de nouveaux. Notre message : achetez des billets et des repas ! Encouragez les organisations ! L’événementiel est un des secteurs les plus touchés pendant la pandémie. »

L’organisation souhaite aussi par cette action ciblée dynamiser le centre-ville à sa manière. Pour la première fois, tout le monde sera invité à fréquenter le site. « On veut des retombées, pas d’un party pour un party. On souhaite accélérer la croissance du milieu des affaires », indique M. Dupont, qui affirme n’avoir eu aucune pression pour s’installer au centre-ville.

« C’est notre initiative. On réfléchissait à l’avenir de l’évènement, au contexte, à l’industrie de l’événementiel. Que veut-on en faire ? Eh bien, on veut faire comme Tourisme Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Destination centre-ville, soit faire partie des leaders qui vont redynamiser le centre-ville. »

C2 était en périphérie, un peu fermé sur lui-même. On veut s’installer au cœur du Quartier des affaires, près des universités, on va ainsi avoir un impact. On pose aussi un geste pour le public. C’est une façon pour C2 de créer du beau au centre-ville. Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2

L’évènement, qui attire en moyenne 8000 personnes sur 3 jours, a comme thème Allumée cette année. Le coût des billets pour y assister a fondu de 25 %. Actuellement, il est de 1095 $ pour 3 jours, du 26 au 28 septembre. « Car on veut lancer un message sur l’accessibilité de C2, dit Jacques-André Dupont. On sent un désir des gens de venir. On ramène des conférences inspirantes, des sujets importants et le réseautage. »

Le président n’a pas encore de noms à annoncer pour cette conférence au budget habituel de 10 millions chaque année.