(Ottawa) Le nombre de postes vacants au Canada a atteint un sommet sans précédent en mars, mettant fin à un déclin de cinq mois, a indiqué jeudi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, les employeurs cherchaient à pourvoir plus d’un million de postes au début mars, une hausse de 186 000 postes, ou 22,6 %, par rapport à février, et de 382 000 postes, ou 60,5 %, par rapport à mars 2021.

Le taux de postes vacants non désaisonnalisé, qui mesure le nombre de postes vacants en proportion de tous les postes, était de 5,9 % en mars, égalant le record de septembre 2021.

Les postes vacants ont augmenté de plus d’un tiers dans les services d’hébergement et de restauration et dans le commerce de détail, tandis qu’ils ont atteint un nombre record dans les soins de santé et l’assistance sociale et dans la construction.

Les employeurs du secteur de l’hébergement et de la restauration cherchaient à pourvoir 158 000 postes, avec un taux de vacance de 12,8 %, soit le plus élevé de tous les secteurs pour un onzième mois consécutif.

Il y avait 109 000 postes disponibles dans le commerce de détail, ainsi que 154 000 dans les soins de santé et 82 000 dans la construction.

Le nombre de postes vacants a grimpé dans toutes les provinces, mais les augmentations les plus importantes ont été observées en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Avant mars, le nombre de postes vacants avait diminué pendant cinq mois consécutifs en raison de tendances saisonnières avec une activité économique accrue entraînant une demande de main-d’œuvre plus élevée.

Un taux de chômage à un creux record de 5,3 % et un taux d’activité record de 88,6 % ont fait en sorte qu’il y avait en moyenne 1,2 chômeur pour chaque poste vacant en mars, contre 1,4 en février et 2,6 en mars 2021.

Les ratios étaient les plus faibles au Québec et en Colombie-Britannique et les plus élevés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Pendant ce temps, la rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté de 0,9 % par rapport à février, et de 4,3 % d’une année à l’autre, soit le double de l’augmentation observée un mois plus tôt. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,7 % en mars, par rapport à mars 2021.

Statistique Canada a également indiqué que le nombre de personnes travaillant dans le commerce de détail avait dépassé son niveau d’avant la pandémie pour la première fois en mars.