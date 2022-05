(San Francisco) Plus de 18 % des livreurs d’Amazon, employés par des sous-traitants du groupe, ont subi des blessures au travail en 2021, un taux qui a bondi de 40 % sur un an, d’après une coalition de syndicats américains.

Agence France-Presse

« Les énormes profits d’Amazon ont coûté très cher au personnel de livraison. Beaucoup d’entre eux ont sacrifié leur corps pour répondre aux demandes agressives de productivité de la part de l’entreprise », assène le Strategic organizing center (SOC) dans un rapport publié mardi.

Ce taux d’accidents du travail est plus du double de celui du reste de l’industrie (7,6 %), selon des chiffres contenus dans le rapport.

Ils rappellent qu’Andy Jassy, le patron du géant du commerce en ligne, a récemment déclaré dans une lettre aux actionnaires que le taux de blessures chez les livreurs était « un peu plus bas que chez nos pairs ».

Mais selon le rapport, cette affirmation est fondée sur des données datées, qui ne prennent pas en compte les sous-traitants, alors que les chauffeurs recrutés par ces employeurs « représentent probablement la moitié des travailleurs du système de livraison d’Amazon aux États-Unis ».

Amazon n’a pas immédiatement réagi à une sollicitation de l’AFP.

Les blessures des chauffeurs sont dues principalement à des chutes, des entorses, des morsures de chien et des accidents de la route, d’après le principal assureur de ces ouvriers dans l’État du Colorado.

En cause, selon les syndicats, la pression indue qui leur est infligée.

Ils citent un exemple tiré d’une plainte, où un chauffeur de Sacramento (Californie) était censé réaliser une livraison – soit « se garer, trier, livrer et documenter la tâche » – toutes les une à deux minutes, pendant dix heures sans pause, pour tenir les quotas imposés.

« Amazon s’est concentré sur le contrôle des comportements au volant via son application Mentor et des caméras à intelligence artificielle, en ignorant les preuves que la pression de la production entraîne des conduites dangereuses et des blessures », ajoute la coalition.

Début avril, elle avait publié un autre rapport, montrant que près de la moitié des accidents du travail dans des entrepôts aux États-Unis sont survenus chez Amazon en 2021, alors que le groupe n’emploie qu’un tiers de cette catégorie d’employés dans le pays.

La plateforme avait expliqué cette situation par la nécessité d’embaucher rapidement « des dizaines de milliers de personnes pour faire face à la demande imprévue » liée à la pandémie.

« Cependant, quand vous comparez 2021 à 2019, notre taux d’accidents du travail a décliné de 13 % d’une année sur l’autre », avait précisé Kelly Nantel, une porte-parole du groupe.